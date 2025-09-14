Lifestyle

Ein Toter und 25 Verletzte nach Explosion in Bar in Madrid

  • AFP - 14. September 2025, 11:56 Uhr
Bild vergrößern: Ein Toter und 25 Verletzte nach Explosion in Bar in Madrid
RettungskrÃ¤fte am Explosionsort in Madrid
Bild: AFP

Nach einer Explosion in einer Bar in der spanischen Hauptstadt Madrid haben die RettungskrÃ¤fte ein Todesopfer sowie 25 Verletzte geborgen. Nach dem UnglÃ¼ck vom Samstag sei SonntagfrÃ¼h die Leiche eines Mannes gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit.

Nach einer Explosion in einer Bar in der spanischen Hauptstadt Madrid haben die RettungskrÃ¤fte ein Todesopfer sowie 25 Verletzte geborgen. Nach dem UnglÃ¼ck vom Samstag sei die Leiche eines Mannes gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Laut Feuerwehr gestaltete sich der Bergungseinsatz schwierig. Medienberichte, wonach das UnglÃ¼ck im sÃ¼dlichen Stadtbezirk Vallecas durch ein Gasleck verursacht wurde, wiesen die BehÃ¶rden als voreilig zurÃ¼ck.

UnterstÃ¼tzt von SpÃ¼rhunden suchten Feuerwehrleute in den TrÃ¼mmern der Bar nach Opfern. Der Einsatz sei "ziemlich kompliziert", da die EinsatzkrÃ¤fte "mehr oder weniger Stein fÃ¼r Stein vorgehen" mÃ¼ssten, sagte Feuerwehrsprecher Javier Ramos. Am frÃ¼hen Sonntagmorgen wurde schlieÃŸlich die Leiche eines Mannes geborgen, wie der Rettungsdienst im Onlinedienst X meldete. Von den 25 bei der Explosion Verletzten befanden sich den Angaben zufolge zwei in einem "ernsten" Zustand.Â 

Bilder zeigten die Bar mit teilweise eingestÃ¼rztem Dach. Durch die Wucht der Explosion waren die TÃ¼ren der Bar aus den Scharnieren gerissen, auf der StraÃŸe lagen Glasscherben verstreut. Berichte spanischer Medien, wonach die Explosion durch ein Gasleck verursacht worden sei, wies eine Vertreterin der Stadtverwaltung als "verfrÃ¼ht" zurÃ¼ck.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Brasilianischer Jazzmusiker Hermeto Pascoal gestorben
    Brasilianischer Jazzmusiker Hermeto Pascoal gestorben

    Der gefeierte brasilianische Jazzmusiker Hermeto Pascoal ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Hermeto sei umgeben von seiner Familie und befreundeten Musikern gestorben, wÃ¤hrend

    Mehr
    ZugverspÃ¤tungen nach Brand an Schaltkasten - Polizei ermittelt
    ZugverspÃ¤tungen nach Brand an Schaltkasten - Polizei ermittelt

    Anderthalb Tage nach dem Brand eines Schaltkastens bei Lehrte nahe Hannover kommt es auf der Bahnstrecke nach Berlin am Sonntag weiter zu VerspÃ¤tungen. Der Zugverkehr zwischen

    Mehr
    ZauberkÃ¼nstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder
    ZauberkÃ¼nstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder

    Herford (dts Nachrichtenagentur) - Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu "Marotten" zu denen gehÃ¶rt, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maÃŸregelt. "Wenn die Leute aus

    Mehr
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Globale Autoindustrie schlittert tiefer in die Krise - Hersteller aus China legen zu
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    Treibhausgasemissionen: US-Regierung will Berichtspflicht fÃ¼r Industrie abschaffen
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    GroÃŸe Trauerfeier fÃ¼r erschossenen Trump-Aktivisten Kirk geplant - Kampagne gegen Kritiker
    GroÃŸe Trauerfeier fÃ¼r erschossenen Trump-Aktivisten Kirk geplant - Kampagne gegen Kritiker
    Bericht: Innenministerium spricht mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen
    Bericht: Innenministerium spricht mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen
    Wehrbeauftragter fordert konsequentes Vorgehen gegen Gewaltrituale
    Wehrbeauftragter fordert konsequentes Vorgehen gegen Gewaltrituale
    Schwerer Unfall beim Ãœberholen: Drei Tote in Nordrhein-Westfalen
    Schwerer Unfall beim Ãœberholen: Drei Tote in Nordrhein-Westfalen
    Verfassungsrichter-Wahl im Bundestag fÃ¼r den 25. September geplant
    Verfassungsrichter-Wahl im Bundestag fÃ¼r den 25. September geplant
    Tausende Menschen nehmen an Gaza-Friedensdemo in Berlin teil
    Tausende Menschen nehmen an Gaza-Friedensdemo in Berlin teil

    Top Meldungen

    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
    WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf

    Mehr
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne
    Politiker und VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren Bahn-SparplÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der Deutschen Bahn, das Angebot in Fernverkehr auszudÃ¼nnen und die Fahrpreise fÃ¼r ICE und Intercity-ZÃ¼ge deutlich zu

    Mehr
    Analyse: Stromkosten Ã¼bersteigen BÃ¼rgergeld-Pauschale deutlich
    Analyse: Stromkosten Ã¼bersteigen BÃ¼rgergeld-Pauschale deutlich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit der fÃ¼r 2026 beschlossenen Nullrunde bleibt der Anteil fÃ¼r Strom beim BÃ¼rgergeld wohl auch im kommenden Jahr zu niedrig, um die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts