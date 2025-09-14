Finanzen

WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting

  • dts - 14. September 2025, 10:37 Uhr
Bild vergrößern: WZB-PrÃ¤sidentin sieht Reformbedarf beim Ehegattensplitting
Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB), Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln, sieht den Start des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fÃ¼r Kinder im Grundschulalter in einem Jahr als Kraftakt. "Ich gehe nicht davon aus, dass das von Anfang an Ã¼berall sehr gut klappt", sagte die Ã–konomin dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Allerdings sei die Ganztagsbetreuung sehr wichtig fÃ¼r die Wirtschaftsleistung des Landes. "Deswegen ist es gut, dass es eine Deadline gibt, damit diese Anstrengung auch angegangen wird."

Fuchs-SchÃ¼ndeln erwartet, dass durch eine hÃ¶here Ganztagsbetreuung die ErwerbstÃ¤tigkeit der MÃ¼tter sowie ihre Arbeitsstunden steigen. DarÃ¼ber hinaus mÃ¼sse der Staat aber wichtige Reformen angehen, etwa beim Ehegattensplitting und der Minijobregelung. "Hier kÃ¶nnte die Regierung wesentlich mutiger vorgehen", sagte die Wirtschaftsprofessorin, die im vergangenen September die Nachfolge von Jutta Allmendinger beim WZB angetreten hatte. "Ich wÃ¼rde den Kanzler gerne ermutigen, an beiden Systemen etwas zu Ã¤ndern."

Laut der WZB-PrÃ¤sidentin kÃ¶nnte das Ehegattensplitting sogar fÃ¼r bestehende Ehen reformiert werden. "GroÃŸbritannien zum Beispiel hat das geschafft", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln dem "Handelsblatt". Hier sei der sogenannte Ehebonus Ã¼ber ein Jahrzehnt hinweg langsam abgeschmolzen worden. "Die Menschen hatten die MÃ¶glichkeit, sich darauf einzustellen", so die Ã–konomin. Leider traue sich die Union nicht, die Anreize zu Ã¤ndern: "Das Ehegattensplitting ist eine heilige Kuh der deutschen Politik."

