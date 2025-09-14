Herford (dts Nachrichtenagentur) - Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu "Marotten" zu denen gehÃ¶rt, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maÃŸregelt. "Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen - und das tun natÃ¼rlich viele - dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: `Mensch, Ã¼berleg doch noch mal, ist das gut fÃ¼r deine Gesundheit`", sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Sonntagausgabe).
Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese "Eigenheiten" nicht halt. FÃ¼r Auftritte lege Chris Andreas persÃ¶nlich die Klamotten zurecht, "weil das sonst katastrophal in die Hose gehen wÃ¼rde", sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der BÃ¼hne: "Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken."
Lifestyle
ZauberkÃ¼nstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder
- dts - 14. September 2025, 06:00 Uhr
.
