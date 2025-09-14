Lifestyle

US-Fernsehpreise Emmy Awards werden in Los Angeles verliehen

In Los Angeles werden am Sonntag (17.00 Uhr Ortszeit, Montag 02.00 MESZ) die begehrten Emmy Awards vergeben. Bei der 77. Verleihung der US-Fernsehpreise hÃ¤lt die Science-Fiction-Thriller-Serie "Severance" mit 27 Nominierungen in diesem Jahr den Rekord. Sie geht unter anderem fÃ¼r die Auszeichnung als beste Drama-Serie ins Rennen.

Auch die Serie "The Pitt", die in der Notaufnahme einer Klinik in Pittsburgh spielt, konkurriert um die Auszeichnung als beste Drama-Serie. In der KomÃ¶diensparte gilt die Serie "The Studio" von Apple TV+ als Favorit. Mit 23 Nominierungen hat die Serie die bisher hÃ¶chste Anzahl an Nominierungen fÃ¼r eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr erreicht. Die Emmys sind fÃ¼r das Fernsehen, was die Oscars fÃ¼r das Kino sind. Moderiert wird die Preisverleihung von dem Comedian Nate Bargatze.

