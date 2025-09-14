In Los Angeles werden am Sonntag (17.00 Uhr Ortszeit, Montag 02.00 MESZ) die begehrten Emmy Awards vergeben. Bei der 77. Verleihung der US-Fernsehpreise hÃ¤lt die Science-Fiction-Thriller-Serie "Severance" mit 27 Nominierungen in diesem Jahr den Rekord. Sie geht unter anderem fÃ¼r die Auszeichnung als beste Drama-Serie ins Rennen.
Auch die Serie "The Pitt", die in der Notaufnahme einer Klinik in Pittsburgh spielt, konkurriert um die Auszeichnung als beste Drama-Serie. In der KomÃ¶diensparte gilt die Serie "The Studio" von Apple TV+ als Favorit. Mit 23 Nominierungen hat die Serie die bisher hÃ¶chste Anzahl an Nominierungen fÃ¼r eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr erreicht. Die Emmys sind fÃ¼r das Fernsehen, was die Oscars fÃ¼r das Kino sind. Moderiert wird die Preisverleihung von dem Comedian Nate Bargatze.
Lifestyle
US-Fernsehpreise Emmy Awards werden in Los Angeles verliehen
- AFP - 14. September 2025, 04:02 Uhr
