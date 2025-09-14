Lifestyle

Masken-Prozesse: Bund zahlte bereits knapp 500 Millionen Euro

  • dts - 14. September 2025
Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund hat fÃ¼r Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Lieferung von Corona-Schutzmasken bereits 91 Millionen Euro fÃ¼r Rechtsberatung ausgegeben. Das steht in der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Ates GÃ¼rpinar, Ã¼ber die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben) berichtet.

Die bereits angefallenen Anwaltskosten liegen vermutlich noch hÃ¶her. Eine GesamtkostenÃ¼bersicht mit einer AufschlÃ¼sselung der Rechtsanwaltskosten nach Instanz liege "zurzeit noch nicht vor", schreibt das Ministerium.

In den Rechtsstreitigkeiten geht es um Schutzmasken, die der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 2020 pauschal zu festen Kaufpreisen beschafft hat. Viele Masken, die in diesem "Open-House-Verfahren" angekauft wurden, erwiesen sich als mangelhaft. Der Bund lehnte die Abnahme ab. Hersteller von Schutzmasken verklagen den Bund daher auf insgesamt 2,3 Milliarden Euro. Viele der Gerichtsverfahren laufen noch.

Aus der Antwort auf die Kleine Anfrage geht hervor, dass der Bund bisher 390 Millionen Euro an Hersteller gezahlt hat, mit denen insgesamt 120 Vergleiche oder Klarstellungsvereinbarungen geschlossen wurden. Gewonnen hat der Bund bisher sechs Verfahren mit einem Streitwert von rund 4,7 Millionen Euro. RechtskrÃ¤ftig verloren wurden zwei Prozesse, der Bund zahlte Schadensersatz in HÃ¶he von 110.000 Euro.

Die Bundestagsfraktionen von Linken und GrÃ¼nen versuchen, Abgeordnete der Koalition zur Zustimmung zu einem Masken-Untersuchungsausschuss zu bewegen. GÃ¼rpinar sagte dazu: "2,3 Milliarden Euro an Streitwert sind offen. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung Ã¼bergehen."

