Bischof BÃ¤tzing rÃ¼gt KlÃ¶ckner wegen fehlender Regenbogenflagge

  • dts - 14. September 2025, 00:01 Uhr
Bild vergrößern: Bischof BÃ¤tzing rÃ¼gt KlÃ¶ckner wegen fehlender Regenbogenflagge
Julia KlÃ¶ckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg BÃ¤tzing, hat BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) dafÃ¼r kritisiert, am diesjÃ¤hrigen Christopher Street Day auf dem Reichstag in Berlin nicht die Regenbogenflagge hissen zu lassen. "Ich finde es schade, dass sie es dieses Jahr abgelehnt hat", sagte BÃ¤tzing dem "Stern". "Es wÃ¤re ein gutes Zeichen gewesen. Das sage ich bewusst als katholischer Bischof."

BÃ¤tzing, der auch Bischof von Limburg ist, spielt damit auf die traditionell ablehnende Haltung seiner Kirche zur HomosexualitÃ¤t an: Im katholischen Katechismus heiÃŸt es, gelebte HomosexualitÃ¤t sei "in sich nicht in Ordnung" und "in keinem Fall zu billigen". Der Bischof fordert hier eine Korrektur: "HomosexualitÃ¤t ist keine SÃ¼nde. Wir haben im Synodalen Weg gesagt, wir wollen das Ã¤ndern. Auch andere Teile des Katechismus wurden geÃ¤ndert, etwa zur Todesstrafe."

Seine Kirche stecke "in einer groÃŸen Krise", rÃ¤umte der Vorsitzende der Bischofskonferenz ein. "Viele Menschen sagen: Ich komme gut ohne Gott klar." Sorgen bereitet BÃ¤tzing vor allem der Nachwuchsmangel bei katholischen Geistlichen: "Ohne Priester droht unser sakramentales Leben zu versanden, die Kirche wird innerlich ausgehÃ¶hlt." Der Bischof forderte erneut vehement Reformen: "Ich will die Beteiligung unserer Mitglieder an Entscheidungen. Das ist kein Verlust des Katholischen, sondern dessen Bereicherung."

Keine Hoffnung machte BÃ¤tzing allerdings schwulen und lesbischen Paaren, die katholisch-kirchlich heiraten wollen. Zwar wolle er "eine Kirche der offenen Arme. Eine, die sagt: Du hast einen Platz bei uns, auch wenn du nicht von allem Ã¼berzeugt bist." FÃ¼r ihn gelte jedoch: "Ehe im christlichen Sinn ist die Verbindung von Mann und Frau mit der Offenheit fÃ¼r Kinder, das ist schon biblisch bezeugt."

Auch beim Thema Abtreibung will BÃ¤tzing an bisherigen Positionen festhalten. "Ich glaube, das ist etwas von dem WiderstÃ¤ndigen der katholischen Kirche, das bleiben muss. Da kÃ¶nnen und wollen wir nicht anders: Die WÃ¼rde des Menschen ist unantastbar, auch im Mutterleib, vom ersten Augenblick seines Daseins an."

