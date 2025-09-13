25 Mannschaften messen sich bei Trambahn-WM in Wien - Ã–sterreich gewinnt

Die StraÃŸenbahn des franzÃ¶sischen Teams

In Wien haben am Samstag Trambahnfahrer aus 25 StÃ¤dten an der ersten Weltmeisterschaft im StraÃŸenbahnfahren teilgenommen. Das deutsche Team bestand aus Fahrern aus Berlin und Leipzig.

Ã–sterreich ist Weltmeister - im Trambahnfahren: Bei der ersten Weltmeisterschaft im StraÃŸenbahnfahren mit 25 Teilnehmern in Wien setzte sich das Team der Gastgeber am Samstag durch. Teams aus StÃ¤dten wie Budapest und Kiew Ã¼ber die algerische Hafenstadt Oran bis Melbourne, Rio de Janeiro und Hongkong nahmen vor den Augen von rund 50.000 Zuschauern an dem von den Wiener Linien organisierten Wettbewerb teil.



Deutschland wurde als einziges Land von Fahrern aus zwei StÃ¤dten vertreten: Sandra Probst aus Berlin und Thomas Langkopf aus Leipzig maÃŸen sich mit ihren Konkurrenten in acht Disziplinen wie Tram-Bowling und Tram-Curling sowie dem mÃ¶glichst ruckelfreien Stop-and-Go-Fahren mit Wasserbecher vorne. Das deutsche Team startete eher schwach, landete nach einer Aufholjagd im zweiten Durchgang aber auf Platz sieben.



Hinter den siegreichen Fahrern der Wiener Linien aus der Ã¶sterreichischen Hauptstadt landete die polnische Stadt Posen auf Platz zwei, knapp vor den Fahrern aus Norwegens Hauptstadt Oslo.



Bereits seit 2012 findet jÃ¤hrlich eine StraÃŸenbahnfahren-Europameisterschaft statt, lediglich wÃ¤hrend der Corona-Pandemie fiel der Wettbewerb aus. In diesem Jahr wurde der Wettstreit zur Trambahn-WM, um das 160. JubilÃ¤um des Ã¶ffentlichen Personennahverkehrs in Wien zu begehen.Â



Als europÃ¤ischer Titelverteidiger war das Team aus Budapest ins Rennen gegangen, die von Wien aus donauabwÃ¤rts gelegene ungarische Hauptstadt ist mit drei gewonnenen Turnieren bislang auch Rekord-Europameister, vor Paris mit zwei Turniersiegen. Diesmal kamen die ungarischen Trambahnfahrer auf Rang vier.Â



Selbstbewusst hatten sich im Vorfeld aber auch die StraÃŸenbahnfahrer aus Rio de Janeiro gegeben. Sie hÃ¤tten in der brasilianischen Hafenstadt "sehr viel trainiert", erklÃ¤rten Lisamar Rodrigues da Silva und RogÃ©rio Oliveira do Nascimento Filho.



Der nÃ¤chste internationale Tram-Wettbewerb ist dann wieder auf europÃ¤ische Teilnehmer beschrÃ¤nkt: 2026 findet die StraÃŸenbahnfahr-EM in der polnischen Hauptstadt Warschau statt. Â Â