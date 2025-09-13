Lifestyle

Wagenknecht wirft Israel bei Gaza-Demo "Vernichtungskrieg" vor

  • dts - 13. September 2025, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: Wagenknecht wirft Israel bei Gaza-Demo Vernichtungskrieg vor
Sahra Wagenknecht bei Demo gegen Gaza-Krieg am 13.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am Brandenburger Tor in Berlin sind am Samstag Tausende Menschen zu einer GroÃŸdemo gegen den Krieg im Gazastreifen zusammengekommen.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht erhob als eine der Mitinitiatoren bei der Kundgebung schwere VorwÃ¼rfe gegen Israel. Nichts rechtfertige, "zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, die HÃ¤lfte davon Kinder, wahllos zu bombardieren, zu ermorden, auszuhungern und zu vertreiben", sagte sie. Sie warf Israel vor, einen "Vernichtungskrieg" zu betreiben.

Die Demo richtete sich gegen das Vorgehen Israels in Gaza sowie grundsÃ¤tzlich gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Im Demoaufruf sowie im Motto der Veranstaltung wurde auch der Vorwurf des "VÃ¶lkermordes" gegen Israel erhoben. Laut Polizei war die Demo fÃ¼r 15.000 Menschen angemeldet. Eine Stunde nach Beginn waren nach Polizeiangaben etwa 12.000 Teilnehmer vor Ort, die Veranstalter selbst sprachen von 20.000 Teilnehmern.

Auf dem Pariser Platz, also auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, kam es zu einer kleinen Gegendemo mit ein paar Dutzend Leuten, von denen einige Israel-Fahnen schwenkten. Die Berliner Polizei ist wegen der GroÃŸdemo und weiterer Veranstaltungen im Stadtgebiet am Samstag mit rund 1.000 KrÃ¤ften im Einsatz.

Das sogenannte "BÃ¼ndnis Welt in Frieden" hatte zu der GroÃŸdemo am Brandenburger Tor aufgerufen. Zu den Initiatoren des Aufrufs zÃ¤hlten neben Sahra Wagenknecht auch der Schauspieler Dieter Hallervorden, die Rapper Bausa und Massiv, die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz sowie der Musiker Peter Maffay.

