Trump stellt Bedingungen fÃ¼r Sanktionen gegen Russland

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump ist nach eigenen Angaben unter bestimmten Bedingungen bereit, "umfassende Sanktionen" gegen Russland zu verhÃ¤ngen.



Voraussetzung sei, dass "alle Nato-Staaten sich darauf geeinigt haben, dasselbe zu tun" und dass alle Nato-Staaten den Kauf von Ã–l aus Russland einstellen, schrieb Trump am Samstag in einem Brief an alle Nato-Staaten, wie er bei "Truth Social" mitteilte. Demnach sei das Engagement der Nato fÃ¼r den Sieg "bei Weitem nicht hundertprozentig". Dies schwÃ¤che die Verhandlungsposition und die Verhandlungsmacht gegenÃ¼ber Russland erheblich.



DarÃ¼ber hinaus schlug Trump vor, als Gruppe ZÃ¶lle von 50 bis 100 Prozent gegen China zu verhÃ¤ngen, die nach Beendigung des Ukraine-Krieges vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckgezogen wÃ¼rden. Dies wÃ¼rde "ebenfalls eine groÃŸe Hilfe sein", um diesen "tÃ¶dlichen, aber lÃ¤cherlichen Krieg zu beenden", so der US-PrÃ¤sident. China habe eine starke Kontrolle und sogar Einfluss auf Russland, und diese "mÃ¤chtigen ZÃ¶lle" wÃ¼rden diesen Einfluss brechen.



DarÃ¼ber hinaus bezeichnete Trump den Krieg als "Bidens und Selenskyjs Krieg". Er sei nur da, um dabei zu helfen, ihn zu beenden und Tausende von russischen und ukrainischen Leben zu retten. "Wenn die Nato tut, was ich sage, wird der Krieg schnell enden und all diese Leben werden gerettet werden. Wenn nicht, verschwenden Sie nur meine Zeit und die Zeit, Energie und das Geld der Vereinigten Staaten", so Trump.

