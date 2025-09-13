Finanzen

KlÃ¼ssendorf begrÃ¼ÃŸt Spahn-Ã„uÃŸerungen zu Erbschaftsteuerreform

  • dts - 13. September 2025
Bild vergrößern: KlÃ¼ssendorf begrÃ¼ÃŸt Spahn-Ã„uÃŸerungen zu Erbschaftsteuerreform
Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat die Ã„uÃŸerungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur ungleichen Verteilung von VermÃ¶gen in Deutschland und zu einer mÃ¶glichen Anpassung der Erbschaftsteuer nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrÃ¼ÃŸt.

"Wir haben in Deutschland eine extreme Ungerechtigkeit, was die Verteilung von VermÃ¶gen angeht", sagte KlÃ¼ssendorf der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Jedes Jahr werden 400 Milliarden Euro in diesem Land vererbt, von denen nur ein ganz kleiner Teil Ã¼berhaupt steuerpflichtig ist." Das sorge fÃ¼r eine "massive Schieflage", die man seit Jahren anprangere, so KlÃ¼ssendorf.

"Es wÃ¤re nur gerecht, wenn MilliardÃ¤re Verantwortung Ã¼bernehmen und sich an den Kosten fÃ¼r unser Gemeinwesen beteiligen wÃ¼rden. Aber wir kennen auch die immer gleichen Reflexe, wenn es um eine Reform der Erbschaftssteuer geht", sagte der SPD-GeneralsekretÃ¤r. "Dann heiÃŸt es schnell von konservativer Seite, wir wÃ¼rden ja an das vererbte Haus der Oma ran. Das ist Quatsch. Es geht ausdrÃ¼cklich nicht um die gesellschaftliche Mitte", erklÃ¤rte der SPD-Politiker.

"Dass nun auch Jens Spahn in diese Richtung argumentiert, lÃ¤sst mich hoffen, dass wir gemeinsam etwas hinbekommen fÃ¼r mehr Steuergerechtigkeit in diesem Land. Die SPD hat gute Konzepte, wie die Besteuerung von MultimillionÃ¤ren und MilliardÃ¤ren unser Land voranbringen kann", sagte er. "Es geht um die gemeinsame Verantwortung fÃ¼r unser Land und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sind jederzeit gesprÃ¤chsbereit", so KlÃ¼ssendorf.

Spahn hatte am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" erklÃ¤rt, die VermÃ¶gensverteilung sei ein Problem. Er hatte auch auf ein erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, das eine Reform der Erbschaftssteuer erforderlich machen kÃ¶nnte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Rating-Agentur Fitch stuft KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herab
    Rating-Agentur Fitch stuft KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herab

    Die Rating-Agentur Fitch hat dieÂ KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die am Freitag aktualisierte Bewertung der BonitÃ¤t des franzÃ¶sischen Staats liegt nun bei A+ mit

    Mehr
    Bundesbank sieht keinen Handlungsdruck fÃ¼r weitere Zinssenkungen
    Bundesbank sieht keinen Handlungsdruck fÃ¼r weitere Zinssenkungen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel sieht derzeit keine Notwendigkeit fÃ¼r die EuropÃ¤ische Zentralbank, die Zinsen weiter zu senken. "Es

    Mehr
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen
    15 Dax-Konzerne stehen vor Rekordgewinnen

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der hartnÃ¤ckigen Rezession im Heimatmarkt und wachsender Herausforderungen in den beiden wichtigsten GroÃŸregionen USA und China

    Mehr
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von
    EVP-Chef Weber verspricht Abkehr von Verbrenner-Aus - ADAC fordert Ende von "Grundsatzdebatten"
    BundesbankprÃ¤sident:
    BundesbankprÃ¤sident: "Kein Handlungsdruck" fÃ¼r weitere Leitzinssenkungen
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035
    Kommission: EU will Verbrenner-Aus ab 2035 "schnellstmÃ¶glich" Ã¼berprÃ¼fen
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Letzter Wille des Designers: Modehaus Armani soll schrittweise verkauft werden
    Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu SchieÃŸÃ¼bungen in Kasernen auf
    Spannungen mit den USA: Maduro ruft Venezolaner zu SchieÃŸÃ¼bungen in Kasernen auf
    Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
    Medizintechnik-Exporte nach Russland auf Rekordniveau
    Ischinger schlÃ¤gt deutsche Finanzhilfe fÃ¼r Polens AufrÃ¼stung vor
    Ischinger schlÃ¤gt deutsche Finanzhilfe fÃ¼r Polens AufrÃ¼stung vor
    Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus
    Polestar warnt vor Verschiebung von Verbrenner-Aus
    EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten
    EU-Kommission will Mitte Dezember Ã¼ber Verbrenner-Aus beraten
    Bundesliga: Leverkusen trotzt Unterzahl und besiegt Frankfurt 3:1
    Bundesliga: Leverkusen trotzt Unterzahl und besiegt Frankfurt 3:1

    Top Meldungen

    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte
    Schweden will EU-Sanktionen gegen russische Schattenflotte

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische EU-Ministerin Jessica Rosencrantz verlangt nach den VorfÃ¤llen in Polen mit russischen Drohnen ein konsequentes Vorgehen der

    Mehr
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
    EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will am Ausstieg fÃ¼r den Verbrennungsmotor festhalten, den Autokonzernen aber gleichzeitig entgegenkommen. "Ich

    Mehr
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel
    Investor bringt Fusion von Puma mit Adidas ins Spiel

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts