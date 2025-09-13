Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat die Ã„uÃŸerungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur ungleichen Verteilung von VermÃ¶gen in Deutschland und zu einer mÃ¶glichen Anpassung der Erbschaftsteuer nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrÃ¼ÃŸt.
"Wir haben in Deutschland eine extreme Ungerechtigkeit, was die Verteilung von VermÃ¶gen angeht", sagte KlÃ¼ssendorf der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Jedes Jahr werden 400 Milliarden Euro in diesem Land vererbt, von denen nur ein ganz kleiner Teil Ã¼berhaupt steuerpflichtig ist." Das sorge fÃ¼r eine "massive Schieflage", die man seit Jahren anprangere, so KlÃ¼ssendorf.
"Es wÃ¤re nur gerecht, wenn MilliardÃ¤re Verantwortung Ã¼bernehmen und sich an den Kosten fÃ¼r unser Gemeinwesen beteiligen wÃ¼rden. Aber wir kennen auch die immer gleichen Reflexe, wenn es um eine Reform der Erbschaftssteuer geht", sagte der SPD-GeneralsekretÃ¤r. "Dann heiÃŸt es schnell von konservativer Seite, wir wÃ¼rden ja an das vererbte Haus der Oma ran. Das ist Quatsch. Es geht ausdrÃ¼cklich nicht um die gesellschaftliche Mitte", erklÃ¤rte der SPD-Politiker.
"Dass nun auch Jens Spahn in diese Richtung argumentiert, lÃ¤sst mich hoffen, dass wir gemeinsam etwas hinbekommen fÃ¼r mehr Steuergerechtigkeit in diesem Land. Die SPD hat gute Konzepte, wie die Besteuerung von MultimillionÃ¤ren und MilliardÃ¤ren unser Land voranbringen kann", sagte er. "Es geht um die gemeinsame Verantwortung fÃ¼r unser Land und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir sind jederzeit gesprÃ¤chsbereit", so KlÃ¼ssendorf.
Spahn hatte am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" erklÃ¤rt, die VermÃ¶gensverteilung sei ein Problem. Er hatte auch auf ein erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, das eine Reform der Erbschaftssteuer erforderlich machen kÃ¶nnte.
KlÃ¼ssendorf begrÃ¼ÃŸt Spahn-Ã„uÃŸerungen zu Erbschaftsteuerreform
