Rating-Agentur Fitch stuft KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herab

  • AFP - 12. September 2025, 23:42 Uhr
Die Rating-Agentur Fitch hat die KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die am Freitag aktualisierte Bewertung der BonitÃ¤t des franzÃ¶sischen Staats liegt nun bei A+ mit stabilem Ausblick.

Die Rating-Agentur Fitch hat dieÂ KreditwÃ¼rdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die am Freitag aktualisierte Bewertung der BonitÃ¤t des franzÃ¶sischen Staats liegt nun bei A+ mit stabilem Ausblick. Fitch begrÃ¼ndete die Herabstufung mit der politischen InstabilitÃ¤t im Land und insbesondere der Schwierigkeit, einen Haushalt aufzustellen - was wiederum den BemÃ¼hungen entgegenlaufe, die hohe Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen.

Die in den USA ansÃ¤ssige Agentur verwies insbesondere auf den jÃ¼ngsten RÃ¼cktritt von Premierminister FranÃ§ois Bayrou nach einer gescheiterten Vertrauensfrage und auf die "wachsende Polarisierung" der franzÃ¶sischen Innenpolitik. Angesichts dieser Entwicklungen ist es nach EinschÃ¤tzung von Fitch unwahrscheinlich, dass das Haushaltsdefizit bis 2029 wie von der Regierung angestrebt unter drei Prozent der jÃ¤hrlichen Wirtschaftsleistung gesenkt wird.Â 

Die bisherige Einstufung lag bei AA-, also sehr gut bis gut. Der Regierungssturz am Montag hatte bereits fÃ¼r Unruhe auf den FinanzmÃ¤rkten gesorgt. Der Zinssatz, den der franzÃ¶sische Staat KÃ¤ufern von zehnjÃ¤hrigen Anleihen zahlen muss, war anschlieÃŸend erstmals seit Jahren auf das Niveau Italiens gestiegen, auf etwa 3,5 Prozent.

Frankreichs Finanzlage ist seit langem so schlecht, dass das Land mittlerweile zu den Schlusslichtern Europas zÃ¤hlt. Beim Schuldenstand lag Frankreich im vergangenen Jahr europaweit an dritter Stelle hinter Griechenland und Italien. Knapp 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) machten die Schulden 2024 aus.Â Das Defizit betrugÂ im vergangenen Jahr 5,8 Prozent des BIP.

Frankreichs neuer Premierminister SÃ©bastien Lecornu bemÃ¼ht sich derzeit um einen Kompromiss unter den verschiedenen politischen Lagern, um einen Sparhaushalt fÃ¼r 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen. Sein VorgÃ¤nger Bayrou hatte 44 Milliarden Euro einsparen sollen, war mit seinen PlÃ¤nen aber auf heftigen Widerstand gestoÃŸen. Insbesondere der Vorschlag, zwei Feiertage zu streichen, hatte Unmut der BevÃ¶lkerung ausgelÃ¶st.Â 

Es wird damit gerechnet, dass Lecornu ZugestÃ¤ndnisse an die links-grÃ¼ne Opposition machen muss, um seinen Haushalt durch das Parlament zu bekommen. DafÃ¼r ist er auf die Stimmen der Sozialisten angewiesen, die einen Gegenentwurf vorgelegt hatten. Sie drÃ¤ngen insbesondere darauf, groÃŸe Unternehmen und Superreiche stÃ¤rker zur Kasse zu bitten. Dies steht im Widerspruch zur bisherigen wirtschaftsfreundlichen Politik von Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron.

