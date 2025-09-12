Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will ihre Demonstration unter dem Motto "Stoppt den VÃ¶lkermord in Gaza" am Samstag nicht als Protest gegen Israel verstanden wissen. "Wir demonstrieren fÃ¼r Frieden in Gaza", sagte sie am Freitag den Sendern RTL und ntv. "Wir demonstrieren nicht gegen Israel."
NatÃ¼rlich verurteile man das Massaker der Hamas und auch die Geiselnahmen, so Wagenknecht. "Aber das rechtfertigt nicht das, was jetzt im Gazastreifen geschieht, wo Millionen Menschen bombardiert, ermordet, vertrieben werden sollen. Das ist eine ganz barbarische KriegsfÃ¼hrung."
Lifestyle
Wagenknecht sieht Gaza-Demo nicht als Protest gegen Israel
- dts - 12. September 2025, 16:28 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will ihre Demonstration unter dem Motto "Stoppt den VÃ¶lkermord in Gaza" am Samstag nicht als Protest gegen Israel verstanden wissen. "Wir demonstrieren fÃ¼r Frieden in Gaza", sagte sie am Freitag den Sendern RTL und ntv. "Wir demonstrieren nicht gegen Israel."
Weitere Meldungen
Unter anderem mit dem US-SÃ¤nger Pharrell Williams und dem italienischen Tenor Andrea Bocelli findet am Samstag ein kostenloses Konzert auf dem Petersplatz in Rom statt. Unter demMehr
Bundesforschungsminister Dorothee BÃ¤r (CSU) erhÃ¤lt den Orden wider den tierischen Ernst. Der PrÃ¤sident des Aachener Karnevalsvereins (AKV), Wolfgang Hyrenbach, begrÃ¼ndete dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Ausladung der MÃ¼nchner Philharmoniker und ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani vonMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Absturz des Aktienkurses fordern Puma-Investoren drastische MaÃŸnahmen. "Wenn das Management die Wende nicht schafft, ist eineMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der hartnÃ¤ckigen Rezession im Heimatmarkt und wachsender Herausforderungen in den beiden wichtigsten GroÃŸregionen USA und ChinaMehr
MÃ¼nchen/BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Autogipfel mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen in BrÃ¼ssel fordert Schaeffler-Vorstand Matthias Zink eineMehr