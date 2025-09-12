Lifestyle

Wagenknecht sieht Gaza-Demo nicht als Protest gegen Israel

  • dts - 12. September 2025, 16:28 Uhr
Sahra Wagenknecht am 08.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will ihre Demonstration unter dem Motto "Stoppt den VÃ¶lkermord in Gaza" am Samstag nicht als Protest gegen Israel verstanden wissen. "Wir demonstrieren fÃ¼r Frieden in Gaza", sagte sie am Freitag den Sendern RTL und ntv. "Wir demonstrieren nicht gegen Israel."

NatÃ¼rlich verurteile man das Massaker der Hamas und auch die Geiselnahmen, so Wagenknecht. "Aber das rechtfertigt nicht das, was jetzt im Gazastreifen geschieht, wo Millionen Menschen bombardiert, ermordet, vertrieben werden sollen. Das ist eine ganz barbarische KriegsfÃ¼hrung."

