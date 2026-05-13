US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Anleger blicken auf Trump-Xi-Treffen

StraÃŸenschild der Wall Street (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch erneut uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.693 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.



Der Nasdaq 100 ging dagegen bei 29.367 Punkten 1,0 Prozent hÃ¶her aus dem Handel, wÃ¤hrend der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.444 Punkten 0,6 Prozent im Plus beendete.



Im Fokus der Anleger steht aktuell unter anderem die Reise von US-PrÃ¤sident Donald Trump nach China. Dieser wird sich am Donnerstag und Freitag in Peking mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping treffen, wobei er von hochrangigen Wirtschaftsvertretern wie Elon Musk und Nvidia-Chef Jensen Huang begleitet wird. Trumps Ziel ist dabei, Xi von einer stÃ¤rkeren Ã–ffnung des chinesischen Marktes fÃ¼r US-Unternehmen zu Ã¼berzeugen. Dem Vernehmen nach dÃ¼rfte es bei der Reise auch um den Iran-Krieg gehen, wobei die Anleger sich vor allem Fortschritte mit Blick auf die Blockade der StraÃŸe von Hormus erhoffen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1712 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8538 Euro zu haben.



Auch der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.691 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,78 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 105,80 US-Dollar; das waren 1,93 Dollar oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

