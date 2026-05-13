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Lotto am Mittwoch (13.05.2026)

  • dts - 13. Mai 2026, 18:28 Uhr
Bild vergrößern: Lotto am Mittwoch (13.05.2026)
Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 13, 15, 20, 26, 31 und 43 die Superzahl ist die 7.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 9184287. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 121605 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 38 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.

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