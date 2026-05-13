Dax legt zu - Handelsvolumen bleibt dÃ¼nn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.137 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Scout24 und Merck, am Ende SAP, Rheinmetall und FMC.
Die Rohstoffpreise seien weiter ein Bremsklotz fÃ¼r die globalen AktienmÃ¤rkte, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So steigen sowohl die Ã–lpreise als auch die Preise fÃ¼r Kupfer weiter. Die Nachfrage aus den Technologiesektoren treibt hier den Preis. Ergebnis sind neue Rekordpreise fÃ¼r das Industriemetall."
Insgesamt betrachtet erwachse jedoch aus diesen Entwicklungen eine potenzielle Inflationsgefahr nicht nur fÃ¼r die USA, sondern vor allem fÃ¼r Europa. "Der alte Kontinent leidet aktuell mehr unter den anziehenden Rohstoffpreisen, als dass er davon profitieren kÃ¶nnte. Die USA kÃ¶nnen durch ihre hohen ExportaktivitÃ¤ten bei den EnergietrÃ¤gern und den Industriemetallen einen GroÃŸteil der Risiken abfedern."
"Das Handelsvolumen im Dax bleibt trotz der geopolitischen Ereignisse und der Quartalszahlen in diesen Tagen insgesamt dÃ¼nn", fÃ¼gte Lipkow hinzu. Die Investoren trauten sich nicht aus der Deckung und warteten auf eindeutige Signale Ã¼ber Friedensverhandlungen im Nahen Osten. "Lediglich die Quartalsberichte der Dax-Konzerne sorgten heute fÃ¼r Kursbewegungen bei Einzeltiteln. So konnte die Aktie von Merck zeitweise Ã¼ber acht Prozent zulegen. Auch die Zahlen von Eon, Deutsche Telekom und Allianz wurden positiv aufgenommen." Weiterhin gefragt blieben die Halbleiterwerte und mit diesem RÃ¼ckenwind konnte sich Infineon im Tagesverlauf an die Spitze vorarbeiten.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1713 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8538 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 107,50 US-Dollar; das waren 30 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax legt zu - Handelsvolumen bleibt dÃ¼nn
- dts - 13. Mai 2026, 17:38 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.137 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Scout24 und Merck, am Ende SAP, Rheinmetall und FMC.
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