Trump gibt RÃ¼cktritt des Chefs der US-ArzneimittelbehÃ¶rde bekannt

Makary

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Abgang des Chefs der US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA, Marty Makary, bekanntgegeben. SpÃ¤ter verÃ¶ffentlichte er eine angebliche Textnachricht Makarys, in der dieser seinen RÃ¼cktritt anbot.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Abgang des Chefs der US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA, Marty Makary, bekanntgegeben. "Marty ist ein groÃŸartiger Kerl, aber er wird seinen Weg gehen und ein gutes Leben fÃ¼hren", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten auf die Frage, ob er den FDA-Chef entlassen habe. SpÃ¤ter verÃ¶ffentlichte der PrÃ¤sident auf seiner Plattform Truth Social eine angebliche Textnachricht Makarys, in der dieser seinen RÃ¼cktritt anbot.



Nach Angaben Trumps soll Kyle Diamantas, der zuvor in der FDA fÃ¼r Lebensmittelfragen zustÃ¤ndig war, die BehÃ¶rde kommissarisch leiten. Die FDA ist unter anderem fÃ¼r die Aufsicht Ã¼ber Impfstoffe, Medikamente und Lebensmittel zustÃ¤ndig. Die BehÃ¶rde untersteht dem US-Gesundheitsministerium.



Makary, ein Chirurg und frÃ¼herer Kommentator auf dem Nachrichtensender Fox News, hatte die BehÃ¶rde vor gut einem Jahr mit dem Versprechen von Reformen Ã¼bernommen.Â Konservative Abtreibungsgegner warfen Makary vor, eine ÃœberprÃ¼fung der seit 25 Jahren von der FDA zugelassenen Abtreibungspille Mifepriston zu verschleppen.Â



Zugleich setzte die Trump-Regierung gegen Makarys Widerstand eine Linie durch, die den Verkauf aromatisierter E-Zigaretten erlaubt - obwohl Makary vor deren AttraktivitÃ¤t fÃ¼r Jugendliche gewarnt hatte. Vertreter der Pharmaindustrie kritisierten, seine Reformen bei der ArzneimittelprÃ¼fung hÃ¤tten zusÃ¤tzliche Probleme geschaffen. Gesundheitsexperten warfen ihm zudem vor, Impfgegnern entgegenzukommen, nachdem die FDA in einem wissenschaftlich nicht fundierten Vermerk TodesfÃ¤lle mit Corona-Impfstoffen in Verbindung gebracht hatte.