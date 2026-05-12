Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 7, 15, 19, 28, 35, die beiden "Eurozahlen" sind die 3 und die 11. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen. Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 LÃ¤nder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fÃ¼nf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten "Eurozahlen".
Im Jackpot liegen bei der heutigen Ausspielung rund 87 Millionen Euro.
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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (12.05.2026)
- dts - 12. Mai 2026, 20:30 Uhr
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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 7, 15, 19, 28, 35, die beiden "Eurozahlen" sind die 3 und die 11. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
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