Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Kathleen KrÃ¼ger wird die erste feste SportvorstÃ¤ndin der Geschichte der Bundesliga. Die bisherige Bayern-FunktionÃ¤rin wechselt zum 1. Juli zum Hamburger SV, wie der Verein am Dienstag mitteilte.
Die 40-JÃ¤hrige war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als FuÃŸballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern MÃ¼nchen tÃ¤tig und verantwortete zuletzt als "Senior Leading Expert Sport Strategy & Development" die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim deutschen Rekordmeister.
"Mit Kathleen KrÃ¼ger gewinnt der HSV eine profilierte PersÃ¶nlichkeit, die Ã¼ber viele Jahre hinweg beim FC Bayern MÃ¼nchen auf hÃ¶chstem internationalen Niveau gearbeitet hat", sagte HSV-Aufsichtsratschef Michael PapenfuÃŸ. In 17 Jahren habe sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, AblÃ¤ufe mitgestaltet und dabei auÃŸergewÃ¶hnliche Organisations- und FÃ¼hrungsfÃ¤higkeiten bewiesen. "Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe KommunikationsfÃ¤higkeit und wird kÃ¼nftig die Gesamtverantwortung fÃ¼r den sportlichen Bereich des HSV tragen."
Bei den Hamburgern folgt KrÃ¼ger auf Stefan Kuntz, von dem sich der Verein im Januar getrennt hatte.
Sport
Bayern-FunktionÃ¤rin KrÃ¼ger wird HSV-SportvorstÃ¤ndin
- dts - 12. Mai 2026, 15:25 Uhr
.
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Kathleen KrÃ¼ger wird die erste feste SportvorstÃ¤ndin der Geschichte der Bundesliga. Die bisherige Bayern-FunktionÃ¤rin wechselt zum 1. Juli zum Hamburger SV, wie der Verein am Dienstag mitteilte.
Weitere Meldungen
Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich wird TV-Experte beim ZDF. Das teilte der Ã¶ffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Ausgerechnet anMehr
Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga hat Union Berlin beim FSV Mainz 05 mit 3:1 gewonnen. FÃ¼r beide Mannschaften ging es amMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Heidenheim hat am 33. und vorletzten Spieltag im Kampf um den Verbleib in der FuÃŸball-Bundesliga einen wichtigen 3:1-AuswÃ¤rtssieg beimMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde amMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschenMehr