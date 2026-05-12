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Bayern-FunktionÃ¤rin KrÃ¼ger wird HSV-SportvorstÃ¤ndin

  • dts - 12. Mai 2026, 15:25 Uhr
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Volksparkstadion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Kathleen KrÃ¼ger wird die erste feste SportvorstÃ¤ndin der Geschichte der Bundesliga. Die bisherige Bayern-FunktionÃ¤rin wechselt zum 1. Juli zum Hamburger SV, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Die 40-JÃ¤hrige war nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn als FuÃŸballerin seit 2009 in verschiedenen Positionen beim FC Bayern MÃ¼nchen tÃ¤tig und verantwortete zuletzt als "Senior Leading Expert Sport Strategy & Development" die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim deutschen Rekordmeister.

"Mit Kathleen KrÃ¼ger gewinnt der HSV eine profilierte PersÃ¶nlichkeit, die Ã¼ber viele Jahre hinweg beim FC Bayern MÃ¼nchen auf hÃ¶chstem internationalen Niveau gearbeitet hat", sagte HSV-Aufsichtsratschef Michael PapenfuÃŸ. In 17 Jahren habe sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, AblÃ¤ufe mitgestaltet und dabei auÃŸergewÃ¶hnliche Organisations- und FÃ¼hrungsfÃ¤higkeiten bewiesen. "Sie vereint sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe KommunikationsfÃ¤higkeit und wird kÃ¼nftig die Gesamtverantwortung fÃ¼r den sportlichen Bereich des HSV tragen."

Bei den Hamburgern folgt KrÃ¼ger auf Stefan Kuntz, von dem sich der Verein im Januar getrennt hatte.

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