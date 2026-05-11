Thailands Ex-Regierungschef Thaksin vorzeitig aus GefÃ¤ngnis entlassen

Thaksin beim Verlassen des GefÃ¤ngnisses

Der frÃ¼here thailÃ¤ndische Regierungschef Thaksin Shinawatra ist am Sonntag vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Dies teilte ein AFP-Journalist vor dem GefÃ¤ngnis in Bangkok mit.

Der frÃ¼here thailÃ¤ndische Regierungschef Thaksin Shinawatra ist am Sonntag vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Dies teilte ein AFP-Journalist vor dem GefÃ¤ngnis in Bangkok mit.Â Thaksin schloss nach seiner Entlassung seine FamilienangehÃ¶rigen in die Arme. Vor dem GefÃ¤ngnis hatten sich mehrere hundert AnhÃ¤nger versammelt. Einige von ihnen riefen: "Wir lieben Thaksin."



Der 76-jÃ¤hrige MilliardÃ¤r verbÃ¼ÃŸte seit September eine einjÃ¤hrige Haftstrafe. Der Oberste Gerichtshof hatte entschieden, dass er eine Haftstrafe im Jahr 2023 unrechtmÃ¤ÃŸig in einem Krankenhaus verbÃ¼ÃŸt hatte.Â WÃ¤hrend seiner viermonatigen BewÃ¤hrung muss er eine elektronische FuÃŸfessel tragen.



Thaksin war nach seiner RÃ¼ckkehr aus dem Exil im August 2023 wegen Korruption und Machtmissbrauch zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er saÃŸ die Strafe aber nicht im GefÃ¤ngnis, sondern in einem privaten Krankenhauszimmer ab. SpÃ¤ter wurde seine Haftstrafe auf ein Jahr herabgesetzt.Â



Im Februar 2024 wurde er schlieÃŸlich vorzeitig aus der Haft entlassen. Weil seine Partei etwa zur gleichen Zeit an die Macht zurÃ¼ckkehrte, war spekuliert worden, dass Thaksin von einer Sonderbehandlung profitiert haben kÃ¶nnte.



Thaksin hatte Thailand von 2001 bis zu einem Staatsstreich des MilitÃ¤rs im Jahr 2006 regiert. Kritiker hatten ihm vorgeworfen, auch aus seinem Exil, das er Ã¼berwiegend in Dubai verbrachte, noch die Strippen in Thailand zu ziehen. Seine Schwester Yingluck Shinawatra wurde 2011 Regierungschefin, bevor sie 2014 ebenfalls gestÃ¼rzt wurde.



Thaksins Partei Pheu Thai ist vor allem bei der Ã¤rmeren LandbevÃ¶lkerung beliebt, die in ihr eine Gegenbewegung zur Elite sieht, welche wiederum dem KÃ¶nigshaus und der Armee nahesteht. Bei der Parlamentswahl im Februar verzeichnete die Partei allerdings ihr bisher schwÃ¤chstes Ergebnis.Â



Zuletzt stand Thaksins Tochter Paetongtarn Shinawatra an der Spitze der thailÃ¤ndischen Regierung. Sie wurde Ende August vom Verfassungsgericht ihres Amtes enthoben. Zu ihrem Nachfolger wurde der rechtsgerichtete Bau-Magnat Anutin Charnvirakul gewÃ¤hlt.Â