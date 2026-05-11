Berlin prÃ¼ft Kauf tÃ¼rkischer Raketen als Tomahawk-Ersatz

Flugabwehrraketensystem (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, kÃ¼nftig keine weit reichenden Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper in Deutschland zu stationieren, arbeitet die Bundesregierung zusammen mit weiteren Nato-Partnern an neuen LÃ¶sungsansÃ¤tzen, um die Sicherheit des europÃ¤ischen Kontinents weiterhin zu gewÃ¤hrleisten.



Das berichtet die "Welt" in ihrer Montagausgabe unter Berufung auf mehrere informierte Diplomaten von EU und Nato. Demnach wird ein neuer Plan geprÃ¼ft, wonach in einem Joint Venture zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen mÃ¶glicherweise schon ab 2028 Tomahawk-Raketen in Deutschland produziert werden kÃ¶nnten. Vorbild wÃ¤re das bereits existierende Joint Venture zwischen dem deutschen Unternehmen MBDA aus dem bayerischen Schrobenhausen und dem US-RÃ¼stungsunternehmen RTX, das kÃ¼nftig fÃ¼r die Nato dringend benÃ¶tigte PAC-2-GEM-T-FlugkÃ¶rper fÃ¼r das Patriot-System produzieren soll.



Parallel dazu wird in der Bundesregierung auch geprÃ¼ft, zum Schutz der europÃ¤ischen Nato-Staaten die tÃ¼rkische Interkontinentalrakete Yildirimhan mit einer Reichweite von bis zu 6.000 Kilometern und die Hyperschall-Langstreckenrakete Tayfun-Block-4 zu erwerben. Die noch in der Entwicklung befindliche Yildirimhan-Rakete kÃ¶nnte demnach frÃ¼hestens ab dem Jahr 2028 ausgeliefert werden, kurze Zeit spÃ¤ter dann auch die Tayfun-Block-4-Rakete, berichtet die "Welt" weiter unter Berufung auf informierte Kreise. Die Finanzierung der erwogenen WaffenkÃ¤ufe in der TÃ¼rkei wird wegen des zu erwartenden Widerstands aus Zypern und Griechenland - beide Staaten haben ein Ã¤uÃŸerst gespanntes VerhÃ¤ltnis zur TÃ¼rkei - voraussichtlich nicht aus dem EU-RÃ¼stungsprogramm SAFE erfolgen, das bis zu 150 Milliarden Euro an zinsgÃ¼nstigen Darlehen fÃ¼r Verteidigungsinvestitionen enthÃ¤lt. In Nato-Kreisen werden zwei Optionen als realistischer geprÃ¼ft: Entweder ein bilaterales GeschÃ¤ft zwischen Deutschland und der TÃ¼rkei, oder die Bundesregierung schmiedet unter der FÃ¼hrung Berlins eine kleinere Koalition der Willigen aus europÃ¤ischen Staaten, die die kÃ¼nftigen WaffenkÃ¤ufe aus der TÃ¼rkei gemeinsam finanziert. Deutschland wÃ¼rde in diesem Fall die hÃ¶chsten Kosten tragen. EndgÃ¼ltige Entscheidungen sind bisher weder mit Blick auf ein mÃ¶gliches Joint Venture noch auf den Waffenkauf in der TÃ¼rkei getroffen worden. Der Kauf von tÃ¼rkischen Raketensystemen kÃ¶nnte im Falle einer positiven Entscheidung bereits im Umfeld des Nato-Gipfels in Ankara im Juli bekannt gegeben werden.



Hintergrund: Im Sommer 2024 hatten Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Schweden und das Vereinigte KÃ¶nigreich in einer AbsichtserklÃ¤rung vereinbart, zur Abschreckung Russlands konventionelle Waffensysteme produzieren zu wollen, die eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern haben. Im Mai 2025 bekrÃ¤ftigten London und Berlin ihren Kooperationswillen bei der Entwicklung einer solchen Waffe. Experten gehen angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit (beispielsweise FCAS) jedoch davon aus, dass das Vorhaben noch viele Jahre dauern dÃ¼rfte und zudem zu Spannungen zwischen den Teilnehmerstaaten fÃ¼hren kÃ¶nnte. AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am Wochenende der "Welt am Sonntag" gesagt, diese Bundesregierung arbeite jeden Tag dafÃ¼r, Deutschlands VerteidigungsfÃ¤higkeit bestmÃ¶glich zu steigern. DarÃ¼ber spreche man auch weiterhin intensiv mit den Alliierten in den USA. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte kÃ¼rzlich im "heute journal" gesagt, dass man vor eineinhalb Jahren eine Anfrage an Washington gestellt habe, Tomahawks zu kaufen. Gleichzeitig rÃ¤umte der Minister ein, dass er sich angesichts der aktuellen Weltlage nicht allzu groÃŸe Hoffnung mache, die MarschflugkÃ¶rper erwerben zu kÃ¶nnen.



Wie die "Welt" weiter unter Berufung auf Diplomaten berichtet, wird ein "maÃŸgeblicher Teil" der aus Deutschland abgezogenen Soldaten aus dem bisher grÃ¶ÃŸten Luftfahrtdrehkreuz der Amerikaner auÃŸerhalb der USA stammen, das sich in Ramstein (Rheinland-Pfalz) befindet. Die US-Soldaten wÃ¼rden mittelfristig von Ramstein aus auf den LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Mihail Kogalniceanu (MK) in die NÃ¤he von Constanta im Osten RumÃ¤niens verlegt. Der StÃ¼tzpunkt liegt nur knapp hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der rumÃ¤nische LuftwaffenstÃ¼tzpunkt, wo derzeit neben rumÃ¤nischen KrÃ¤ften auch die US Army Garrison Black Sea stationiert ist, soll in den kommenden Jahren zur grÃ¶ÃŸten Nato-Luftwaffenbasis ausgebaut werden mit mindestens 10.000 US-Soldaten und ihren Familien. Das Drehkreuz wÃ¤re damit grÃ¶ÃŸer als Ramstein. Die Verlegung aus Deutschland nach RumÃ¤nien "macht angesichts der Bedrohungslage durch Russland absolut Sinn", heiÃŸt es Ã¼bereinstimmend in informierten Diplomatenkreisen. Ein zweiter Teil der aus Deutschland abgezogenen Soldaten soll auÃŸerhalb Europas eingesetzt werden. Unklar ist noch, ob die rund 5.000 Soldaten, die aus Deutschland abgezogen werden sollen, fÃ¼r einen bestimmten Zeitraum zunÃ¤chst in voller StÃ¤rke nach Amerika zurÃ¼ckgeholt werden oder ob sie direkt innerhalb und auÃŸerhalb Europas neu verteilt werden sollen.

