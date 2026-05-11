London und Paris richten am Dienstag Verteidigungsministertreffen zur StraÃŸe von Hormus aus

Der franzÃ¶sische FlugzeugtrÃ¤ger "Charles de Gaulle"

GroÃŸbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militÃ¤rische PlÃ¤ne zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus gehen soll.

GroÃŸbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militÃ¤rische PlÃ¤ne zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus gehen soll. "Verteidigungsminister John Healey wird gemeinsam mit seiner franzÃ¶sischen Amtskollegin Catherine Vautrin den Vorsitz bei einem Treffen von Ã¼ber 40 Nationen" im Rahmen der "multinationalen Mission" fÃ¼hren, erklÃ¤rte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.



Die AnkÃ¼ndigung erfolgte wenige Stunden, nachdem der Iran London und Paris davor gewarnt hatte, Kriegsschiffe in die Golfregion zu entsenden, und mit einer "entschiedenen und sofortigen Antwort" gedroht hatte.



Das Treffen folgt auf ein zweitÃ¤giges Treffen von MilitÃ¤rvertretern in London Mitte April, bei dem praktische Details einer von GroÃŸbritannien und Frankreich gefÃ¼hrten multinationalen Mission zum Schutz der Schifffahrt in der fÃ¼r den Welthandel wichtigen WasserstraÃŸe nach dem Ende der KÃ¤mpfe erÃ¶rtert worden waren.



"Wir wandeln diplomatische Vereinbarungen in konkrete militÃ¤rische PlÃ¤ne um, um das Vertrauen in die Schifffahrt durch die StraÃŸe von Hormus wiederherzustellen", erklÃ¤rte Healey.



GroÃŸbritannien und Frankreich hatten sich bei dem Treffen im April zu einer militÃ¤rischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der StraÃŸe von Hormus bereit erklÃ¤rt. Zahlreiche weitere LÃ¤nder hatten den Briten und Franzosen dabei ihre UnterstÃ¼tzung zugesichert, darunter auch Deutschland.



Der franzÃ¶sische FlugzeugtrÃ¤ger "Charles de Gaulle" passierte vor wenigen Tagen den Suez-Kanal, um sich fÃ¼r einem mÃ¶glichen Einsatz zur Absicherung der StraÃŸe von Hormus in Stellung zu bringen.Â



GroÃŸbritannien gab seinerseits am Samstag bekannt, dass es den britischen ZerstÃ¶rer "HMS Dragon" entsenden werde. Auch ein Minenjagdboot der deutschen Marine ist unterwegs in die Region.



Die StraÃŸe von Hormus ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. In der Folge waren die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he geschossen. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe. Rund 1500 Handelsschiffe sitzen an der Meerenge fest.Â