DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 100 Schulen in Nordrhein-Westfalen und Bayern sind von einer Welle gleichlautender Drohmails betroffen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das NRW-Bildungsministerium.
Demnach hÃ¤tten am Montagabend, 4. Mai, beziehungsweise Dienstagmorgen, 5. Mai, sowohl 56 Schulen in Nordrhein-Westfalen als auch 63 Schulen in Bayern eine gleichlautende Drohmail erhalten, wie ein Sprecher sagte. Die polizeiliche und schulische GefÃ¤hrdungseinschÃ¤tzung habe in allen FÃ¤llen keine Ernsthaftigkeit der Drohung ergeben. In keiner der Schulen sei es zu einer SchulschlieÃŸung gekommen.
Nach einer Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik durch das NRW-Innenministerium gab es der Zeitung zufolge im Jahr 2025 genau 652 bekannt gewordene FÃ¤lle von "StÃ¶rungen des Ã¶ffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" an der TatÃ¶rtlichkeit Schule. Unter diesen Tatbestand fallen nach Ministeriumsangaben auch PhÃ¤nomene wie Bombendrohungen, Amokandrohungen oder Drohungen an Schulen durch SchÃ¼ler gegenÃ¼ber anderen SchÃ¼lern. Seien an einem Tag mehrere Schulen betroffen, wÃ¼rden diese einzeln erfasst.
NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Wir unterstÃ¼tzen unsere Schulen mit klaren Vorgaben dabei, in Gefahrensituationen besonnen und sicher handeln zu kÃ¶nnen - dabei helfen insbesondere die detaillierten Vorgaben unseres Notfallordners." Sie dankte allen Beteiligten vor Ort, die etwa auch jÃ¼ngst in Bochum in solchen Situationen immer in enger Abstimmung mit der Ã¶rtlichen Polizei besonnen reagiert hÃ¤tten, darunter die fÃ¼r solche Situationen geschulten Krisenteams in den Schulen, die LehrkrÃ¤fte und auch die Schulpsychologen.
Brennpunkte
Ãœber 100 Schulen in NRW und Bayern von Drohmails betroffen
- dts - 11. Mai 2026
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 100 Schulen in Nordrhein-Westfalen und Bayern sind von einer Welle gleichlautender Drohmails betroffen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das NRW-Bildungsministerium.
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