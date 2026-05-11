Brennpunkte

Ãœber 100 Schulen in NRW und Bayern von Drohmails betroffen

  • dts - 11. Mai 2026
Bild vergrößern: Ãœber 100 Schulen in NRW und Bayern von Drohmails betroffen
Gang in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 100 Schulen in Nordrhein-Westfalen und Bayern sind von einer Welle gleichlautender Drohmails betroffen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das NRW-Bildungsministerium.

Demnach hÃ¤tten am Montagabend, 4. Mai, beziehungsweise Dienstagmorgen, 5. Mai, sowohl 56 Schulen in Nordrhein-Westfalen als auch 63 Schulen in Bayern eine gleichlautende Drohmail erhalten, wie ein Sprecher sagte. Die polizeiliche und schulische GefÃ¤hrdungseinschÃ¤tzung habe in allen FÃ¤llen keine Ernsthaftigkeit der Drohung ergeben. In keiner der Schulen sei es zu einer SchulschlieÃŸung gekommen.

Nach einer Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik durch das NRW-Innenministerium gab es der Zeitung zufolge im Jahr 2025 genau 652 bekannt gewordene FÃ¤lle von "StÃ¶rungen des Ã¶ffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" an der TatÃ¶rtlichkeit Schule. Unter diesen Tatbestand fallen nach Ministeriumsangaben auch PhÃ¤nomene wie Bombendrohungen, Amokandrohungen oder Drohungen an Schulen durch SchÃ¼ler gegenÃ¼ber anderen SchÃ¼lern. Seien an einem Tag mehrere Schulen betroffen, wÃ¼rden diese einzeln erfasst.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Wir unterstÃ¼tzen unsere Schulen mit klaren Vorgaben dabei, in Gefahrensituationen besonnen und sicher handeln zu kÃ¶nnen - dabei helfen insbesondere die detaillierten Vorgaben unseres Notfallordners." Sie dankte allen Beteiligten vor Ort, die etwa auch jÃ¼ngst in Bochum in solchen Situationen immer in enger Abstimmung mit der Ã¶rtlichen Polizei besonnen reagiert hÃ¤tten, darunter die fÃ¼r solche Situationen geschulten Krisenteams in den Schulen, die LehrkrÃ¤fte und auch die Schulpsychologen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Thailands Ex-Regierungschef Thaksin vorzeitig aus GefÃ¤ngnis entlassen
    Thailands Ex-Regierungschef Thaksin vorzeitig aus GefÃ¤ngnis entlassen

    Der frÃ¼here thailÃ¤ndische Regierungschef Thaksin Shinawatra ist am Sonntag vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Dies teilte ein AFP-Journalist vor dem GefÃ¤ngnis in Bangkok

    Mehr
    Berlin prÃ¼ft Kauf tÃ¼rkischer Raketen als Tomahawk-Ersatz
    Berlin prÃ¼ft Kauf tÃ¼rkischer Raketen als Tomahawk-Ersatz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, kÃ¼nftig keine weit reichenden Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper in Deutschland zu stationieren,

    Mehr
    London und Paris richten am Dienstag Verteidigungsministertreffen zur StraÃŸe von Hormus aus
    London und Paris richten am Dienstag Verteidigungsministertreffen zur StraÃŸe von Hormus aus

    GroÃŸbritannien und Frankreich richten am Dienstag ein virtuelles Treffen von Verteidigungsministern aus, bei dem es um militÃ¤rische PlÃ¤ne zur Sicherung der Schifffahrt in der

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung gegen Kaution freigelassen
    Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi fÃ¼r Ã¤rztliche Behandlung gegen Kaution freigelassen
    Sachsen will chinesische Autobauer fÃ¼r VW-Werk Zwickau
    Sachsen will chinesische Autobauer fÃ¼r VW-Werk Zwickau
    Bundesnetzagentur warnt vor moderat steigenden Gaspreisen
    Bundesnetzagentur warnt vor moderat steigenden Gaspreisen
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r deutsche Beteiligung an Hormus-Mission
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r deutsche Beteiligung an Hormus-Mission
    GKV-Chef fordert mehr staatliche Leistungen fÃ¼r Pflegeheime
    GKV-Chef fordert mehr staatliche Leistungen fÃ¼r Pflegeheime
    In Polen angeklagter Ex-Justizminister aus Ungarn in die USA geflohen
    In Polen angeklagter Ex-Justizminister aus Ungarn in die USA geflohen

    Top Meldungen

    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor
    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert die Bundesregierung scharf fÃ¼r den gescheiterten Versuch, eine

    Mehr
    "EntlastungsprÃ¤mie" laut SÃ¶der endgÃ¼ltig vom Tisch

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus SÃ¶der hÃ¤lt die von der SPD vorgeschlagene sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" fÃ¼r nicht mehr realisierbar. Im "Bericht aus Berlin"

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert Bundesregierung bei Steuerpolitik
    Ã–zdemir kritisiert Bundesregierung bei Steuerpolitik

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne), kritisiert die Bundesregierung scharf. Ihr fehle ein

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts