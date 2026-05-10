In Polen angeklagter Ex-Justizminister aus Ungarn in die USA geflohen

Ziobro im Jahr 2022

Der in seiner Heimat wegen mehrerer strafrechtlicher VorwÃ¼rfe gesuchte frÃ¼here polnische Justizminister Zbigniew Ziobro ist aus seinem Asylland Ungarn geflohen. Ziobro bestÃ¤tigte am Sonntag Berichte, wonach er sich in den USA aufhalte.

Der in seiner Heimat wegen mehrerer strafrechtlicher VorwÃ¼rfe gesuchte frÃ¼here polnische Justizminister Zbigniew ZiobroÂ ist aus seinem Asylland Ungarn in die USA geflohen. Ziobro bestÃ¤tigte am Sonntag dem rechtsgerichteten polnischen Sender Republika, dass er sich in den USA aufhalte.Â In seiner Heimat drohen dem Architekten der umstrittenen polnischen Justizreform bis zu 25 Jahre Haft.



"Ich bin gestern angekommen", sagte Ziobro dem Sender Republika. Der liberale Sender TVN24 hatte zuvor ein Foto des polnischen Politikers am Newark Liberty International Airport verÃ¶ffentlicht, das laut dem Sender von einem anderen Reisenden aufgenommen wurde.



Ziobro und sein frÃ¼herer Stellvertreter Marcin Romanowski hatten unter dem bei der Parlamentswahl unterlegenen Regierungschef Viktor Orban in Ungarn Asyl erhalten; am Sonntag wurde Orbans Nachfolger Peter Magyar vereidigt, der versprochen hat, die Korruption in Ungarn zu beenden.



In Polen wird unter anderem wegen Machtmissbrauchs gegen Ziobro ermittelt. Er soll unter anderem Geld aus einem Sonderfonds fÃ¼r Opfer von Verbrechen veruntreut und fÃ¼r politische Zwecke sowie zur illegalen Finanzierung des Kaufs der israelischen Spionagesoftware Pegasus verwendet haben.



Nach Angaben der aktuellen Regierung in Warschau wurde die Software von der frÃ¼heren Regierung eingesetzt, um politische Gegner ins Visier zu nehmen.Â Ziobro weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und beschuldigt die Regierung von MinisterprÃ¤sident Donald Tusk einer "Hexenjagd" gegen die rechtsnationalistische Opposition.



Es ist unklar, wie es Ziobro gelang, in die USA zu reisen - Polen hatte zuvor erklÃ¤rt, sein polnischer Reisepass sei eingezogen worden. Die polnische Generalstaatsanwaltschaft erklÃ¤rte am Sonntag im Onlinedienst X, ihr lÃ¤gen "keine Daten vor, die die Ausreise des VerdÃ¤chtigen (...) aus dem Schengen-Raum bestÃ¤tigen". Alle entsprechenden Informationen wÃ¼rden "fortlaufend geprÃ¼ft".



Laut dem polnischen Onlineportal Onet erhielt Ziobro Ã¼ber Republika ein US-Journalistenvisum. Der Sender gab an, dass er den ehemaligen Justizminister als seinen politischen Kommentator in den USA verpflichtet habe.



Polens Justizminister Waldemar Zurek schrieb im Onlinedienst X, dass Polen "sich mit Fragen an die USA und Ungarn wenden wird, was die Rechtsgrundlage betrifft, die es Zbigniew Ziobro ermÃ¶glichte, trotz fehlender gÃ¼ltiger Dokumente in die Vereinigten Staaten einzureisen". Er fÃ¼gte hinzu: "Wir werden unsere BemÃ¼hungen nicht einstellen, um sicherzustellen, dass er und Herr Marcin Romanowski vor der polnischen Justiz zur Verantwortung gezogen werden."



Im Sender Polsat News hatte Zurek zuvor gesagt, Warschau werde Ziobros Auslieferung beantragen. "Wenn sie ein Auslieferungsverfahren einleiten wollen, nur zu", sagte Ziobro dem Sender Republika. Ein Auslieferungsverfahren vor US-Gerichten sei ein "anspruchsvolles Verfahren".



Zwischen 2015 und 2023 war Ziobro Justizminister und Generalstaatsanwalt in den Regierungen der nationalkonservativen PiS-Partei. In dieser Zeit war er maÃŸgeblich fÃ¼r die grundlegenden Reformen zur Umgestaltung der polnischen Justiz verantwortlich. Die Justizreform sorgte fÃ¼r Konflikte sowohl innerhalb Polens als auch mit der EuropÃ¤ischen Union, weil der Vorwurf erhoben wurde, dass rechtsstaatliche GrundsÃ¤tze ausgehebelt wÃ¼rden.Â



Der 16 Jahre in Budapest regierende rechtsnationale Orban hatte mehreren politischen VerbÃ¼ndeten aus dem Ausland Zuflucht vor Strafverfolgung gewÃ¤hrt. Ziobro erhielt im Januar politisches Asyl in Ungarn. Sein frÃ¼herer Stellvertreter Romanowski hatte trotz eines europÃ¤ischen Haftbefehls gegen ihn ebenfalls in Ungarn Schutz gesucht.



Ungarns neuer Regierungschef Magyar hatte jedoch bereits nach dem Sieg seiner Tisza-Partei bei der Parlamentswahl am 12. April erklÃ¤rt, er wolle untergetauchten Politikern aus anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern nicht lÃ¤nger politisches Asyl gewÃ¤hren. "Ungarn wird nicht lÃ¤nger eine Auffangstation fÃ¼r international gesuchte Kriminelle sein", sagte Magyar Mitte April.Â



Nach europÃ¤ischem Recht gelten alle EU-Mitgliedstaaten untereinander als sichere HerkunftslÃ¤nder, darum gibt es keinen Mechanismus fÃ¼r politisches Asyl zum Schutz fÃ¼r EU-StaatsangehÃ¶rige. Es gibt jedoch Ausnahmen.