Russland und WeiÃŸrussland lassen laut USA mehrere Gefangene frei

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Russland und WeiÃŸrussland haben laut US-Angaben mehrere Personen aus Haft entlassen. "Wir haben soeben die Freilassung von drei polnischen und zwei moldauischen HÃ¤ftlingen aus weiÃŸrussischer und russischer Haft erwirkt", teilte Trump am Sonntag mit.



"Dank meines Sondergesandten John Coale konnten wir uns mit Nachdruck fÃ¼r die Verwirklichung dieser Freilassung einsetzen." Trump berichtet weiter, dass Polens PrÃ¤sident Karol Nawrocki ihn im letzten Herbst um Hilfe gebeten habe, um den Journalisten und Aktivisten Andrzej Poczobut aus einem weiÃŸrussischen GefÃ¤ngnis freizubekommen. Poczobut gehÃ¶rt der polnischsprachigen Minderheit in WeiÃŸrussland an und saÃŸ Ã¼ber Jahre im GefÃ¤ngnis, Menschenrechtler stuften ihn als politischen Gefangenen ein.



"Heute ist Poczobut dank unserer BemÃ¼hungen frei. Die Vereinigten Staaten stehen zu ihren VerbÃ¼ndeten und Freunden", sagte Trump. Und weiter: "Ich danke PrÃ¤sident Alexander Lukaschenko fÃ¼r seine Kooperation und Freundschaft." Auch Polens PrÃ¤sidenten Nawrocki bezeichnete Trump bei der ErklÃ¤rung am Sonntag als "mein Freund".

