Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga hat Union Berlin beim FSV Mainz 05 mit 3:1 gewonnen. FÃ¼r beide Mannschaften ging es am vorletzten Spieltag um nicht mehr viel - aber Marie-Louise Eta wollte ihren ersten Sieg als erste Cheftrainerin eines Bundesligisten.
Union war in der 38. Minute durch Andrej IliÄ‡ in FÃ¼hrung gegangen, als der nach einer kurz ausgefÃ¼hrten Ecke von Trimmel und Burcu am zweiten Pfosten per Kopf traf. Die Berliner zeigten sich Ã¼ber weite Strecken der ersten Halbzeit als die aktivere Mannschaft und belohnten sich zurecht mit der FÃ¼hrung.
Nach dem Seitenwechsel gelang Mainz der schnelle Ausgleich durch Sheraldo Becker in der 48. Minute. Becker nutzte eine prÃ¤zise Hereingabe von Nebel, um aus kurzer Distanz zum 1:1 einzuschieben. Gegen Ende wollte Union die Entscheidung mehr - und machte es dann doch Ã¼berraschend klar: Oliver Burke schob in der 88. Minute zum Entscheidungstreffer ein, Josip Juranovic legte drei Minuten spÃ¤ter nach.
Die Partie war geprÃ¤gt von vielen Unterbrechungen, unter anderem durch TennisbÃ¤lle, die von den Berliner Fans auf das Spielfeld geworfen wurden, um gegen zu viele Sonntagspartien zu protestieren. Am Ende sorgte ein heranziehendes Unwetter fÃ¼r frÃ¼hzeitiges Aufbrechen vieler Fans.
Sport
1. Bundesliga: Union gewinnt in Mainz
- dts - 10. Mai 2026, 21:33 Uhr
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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga hat Union Berlin beim FSV Mainz 05 mit 3:1 gewonnen. FÃ¼r beide Mannschaften ging es am vorletzten Spieltag um nicht mehr viel - aber Marie-Louise Eta wollte ihren ersten Sieg als erste Cheftrainerin eines Bundesligisten.
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