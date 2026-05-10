Sport

1. Bundesliga: Union gewinnt in Mainz

  • dts - 10. Mai 2026, 21:33 Uhr
Bild vergrößern: 1. Bundesliga: Union gewinnt in Mainz
Marie-Louise Eta (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga hat Union Berlin beim FSV Mainz 05 mit 3:1 gewonnen. FÃ¼r beide Mannschaften ging es am vorletzten Spieltag um nicht mehr viel - aber Marie-Louise Eta wollte ihren ersten Sieg als erste Cheftrainerin eines Bundesligisten.

Union war in der 38. Minute durch Andrej IliÄ‡ in FÃ¼hrung gegangen, als der nach einer kurz ausgefÃ¼hrten Ecke von Trimmel und Burcu am zweiten Pfosten per Kopf traf. Die Berliner zeigten sich Ã¼ber weite Strecken der ersten Halbzeit als die aktivere Mannschaft und belohnten sich zurecht mit der FÃ¼hrung.

Nach dem Seitenwechsel gelang Mainz der schnelle Ausgleich durch Sheraldo Becker in der 48. Minute. Becker nutzte eine prÃ¤zise Hereingabe von Nebel, um aus kurzer Distanz zum 1:1 einzuschieben. Gegen Ende wollte Union die Entscheidung mehr - und machte es dann doch Ã¼berraschend klar: Oliver Burke schob in der 88. Minute zum Entscheidungstreffer ein, Josip Juranovic legte drei Minuten spÃ¤ter nach.

Die Partie war geprÃ¤gt von vielen Unterbrechungen, unter anderem durch TennisbÃ¤lle, die von den Berliner Fans auf das Spielfeld geworfen wurden, um gegen zu viele Sonntagspartien zu protestieren. Am Ende sorgte ein heranziehendes Unwetter fÃ¼r frÃ¼hzeitiges Aufbrechen vieler Fans.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    1. Bundesliga: Heidenheim siegt in KÃ¶ln und wahrt Restchance
    1. Bundesliga: Heidenheim siegt in KÃ¶ln und wahrt Restchance

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Heidenheim hat am 33. und vorletzten Spieltag im Kampf um den Verbleib in der FuÃŸball-Bundesliga einen wichtigen 3:1-AuswÃ¤rtssieg beim

    Mehr
    1. Bundesliga: HSV schlÃ¤gt Freiburg
    1. Bundesliga: HSV schlÃ¤gt Freiburg

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 33. Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV 3:2 gegen den SC Freiburg gewonnen. Die Partie begann mit einem

    Mehr
    2. Bundesliga: Elversberg patzt in DÃ¼sseldorf - MÃ¼nster steigt ab
    2. Bundesliga: Elversberg patzt in DÃ¼sseldorf - MÃ¼nster steigt ab

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags der 2. Bundesliga hat die SV Elversberg 1:3 bei Fortuna DÃ¼sseldorf verloren und damit eine Vorentscheidung

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    In Polen angeklagter Ex-Justizminister aus Ungarn in die USA geflohen
    In Polen angeklagter Ex-Justizminister aus Ungarn in die USA geflohen
    Trump: Iranische Antwort auf US-Vorschlag ist
    Trump: Iranische Antwort auf US-Vorschlag ist "vollkommen inakzeptabel"
    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor
    Schwesig wirft Bundesregierung mangelnde ProfessionalitÃ¤t vor
    "EntlastungsprÃ¤mie" laut SÃ¶der endgÃ¼ltig vom Tisch
    Ã–zdemir kritisiert Bundesregierung bei Steuerpolitik
    Ã–zdemir kritisiert Bundesregierung bei Steuerpolitik
    Neue Regeln fÃ¼r Umgangsrecht bei hÃ¤uslicher Gewalt geplant
    Neue Regeln fÃ¼r Umgangsrecht bei hÃ¤uslicher Gewalt geplant

    Top Meldungen

    Thalia plant bis zu 150 SpielwarenlÃ¤den
    Thalia plant bis zu 150 SpielwarenlÃ¤den

    Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Buchhandelskette Thalia, Ingo Kretzschmar, plant eine massive Expansion in den Spielwarenhandel. Perspektivisch sehe er ein Potenzial

    Mehr
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" im Bundesrat plÃ¤diert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r eine

    Mehr
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rechnet mit den ReformplÃ¤nen von Union und SPD ab. Das berichtet das Magazin Politico unter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts