Sondermaschine mit Kreuzfahrt-Evakuierten in Niederlanden gelandet

Sondermaschine mit den Evakuierten nach der Landung

Eine Sondermaschine mit 26 Passagieren und Besatzungsmitgliedern des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffs 'Hondius' ist in den Niederlanden gelandet.

Eine Sondermaschine mit 26 Passagieren und Besatzungsmitgliedern des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" ist in den Niederlanden gelandet. Die Maschine traf am Sonntagabend am Flughafen von Eindhoven ein, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete. An Bord der Maschine sind neben acht NiederlÃ¤ndern nach Angaben des spanischen Katastrophenschutzes auch Deutsche, Belgier sowie Insassen aus Griechenland, Guatemala und Argentinien.



Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollten vier Deutsche in den Niederlanden von Vertretern des StÃ¤ndigen Arbeitskreises der Kompetenz- und Behandlungszentren fÃ¼r Krankheiten durch hochpathogene Erreger (Stakob) in Empfang genommen und anschlieÃŸend nach Deutschland gebracht werden.



Das niederlÃ¤ndische AuÃŸenministerium erklÃ¤rte, die niederlÃ¤ndischen Insassen der Maschine wÃ¼rden in ihre Heimatorte gebracht und dort unter hÃ¤usliche QuarantÃ¤ne gestellt. Die Passagiere aus anderen LÃ¤ndern sollten in eine "QuarantÃ¤neeinrichtung" gebracht werden. Alle Betroffenen mÃ¼ssen demnach rund sechs Wochen in QuarantÃ¤ne bleiben.



In den vergangenen Wochen waren drei Passagiere des Kreuzfahrtschiffs am Hantavirus gestorben, darunter eine Deutsche. Unter den rund 150 Insassen des Kreuzfahrtschiffs wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bislang drei weitere Infektionen mit der von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Anden-Variante des Hantavirus nachgewiesen, zudem gibt es zwei VerdachtsfÃ¤lle.Â



Die Passagiere und ein Teil der Besatzungsmitglieder konnten das Schiff am Sonntag auf Teneriffa nach und nach verlassen und wurden in ihre HeimatlÃ¤nder ausgeflogen. Die Evakuierung soll am Montag abgeschlossen werden. AnschlieÃŸend soll die "Hondius" mit einer Rumpfmannschaft zum niederlÃ¤ndischen Hafen Rotterdam weiterfahren.



Gegen das Hantavirus, das schwere Atemwegserkrankungen und Nierenprobleme verursachen kann, gibt es keine Impfung. Mit Medikamenten lassen sich nur die Symptome bekÃ¤mpfen, nicht jedoch die Ursache.