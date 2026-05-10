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1. Bundesliga: Heidenheim siegt in KÃ¶ln und wahrt Restchance

  • dts - 10. Mai 2026, 19:26 Uhr
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Frank Feller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Heidenheim hat am 33. und vorletzten Spieltag im Kampf um den Verbleib in der FuÃŸball-Bundesliga einen wichtigen 3:1-AuswÃ¤rtssieg beim 1. FC KÃ¶ln errungen. Bei einer Niederlage wÃ¤re der Abstieg besiegelt gewesen, nun behÃ¤lt der FCH durchaus realistische Chancen, mit einem Sieg am letzten Spieltag noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Bereits in der 8. Minute brachte Jan SchÃ¶ppner die GÃ¤ste in FÃ¼hrung, als er nach einer prÃ¤zisen Flanke von Arijon Ibrahimovic unbedrÃ¤ngt einkÃ¶pfte. Doch die Freude wÃ¤hrte nur kurz, denn Marius BÃ¼lter glich in der 10. Minute fÃ¼r KÃ¶ln aus, nachdem er einen Steckpass von Tom Krauss aus spitzem Winkel verwandelte.

Heidenheim lieÃŸ sich davon nicht beirren und ging in der 28. Minute erneut in FÃ¼hrung. Arijon Ibrahimovic nutzte eine Unsicherheit in der KÃ¶lner Defensive und traf aus kurzer Distanz, wobei der KlÃ¤rungsversuch von Kristoffer Lund im eigenen Tor landete.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend: Heidenheim verteidigte die FÃ¼hrung mit Geschick und setzte in der 72. Minute den entscheidenden Treffer. Jan SchÃ¶ppner war erneut zur Stelle und erhÃ¶hte auf 3:1, nachdem er einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss. KÃ¶ln bemÃ¼hte sich um den Anschluss, doch die Heidenheimer Abwehr stand sicher und lieÃŸ keine weiteren Treffer zu.

Der 1. FC KÃ¶ln hatte bereits vor dem Spiel den Klassenerhalt gesichert, wÃ¤hrend Heidenheim durch diesen Sieg die Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga Ã¼ber die Relegation wahrt.

Damit der Relegationsplatz erreicht werden kann, muss Heidenheim kommendes Wochenende zwingend gegen Mainz gewinnen. AuÃŸerdem ist der Ausgang der Partie Wolfsburg - St. Pauli entscheidend: Spielen diese beiden Mannschaften unentschieden, steigen sie im Fall eines Heidenheim-Sieges beide ab, andernfalls entscheidet zunÃ¤chst das TorverhÃ¤ltnis, wobei nur Wolfsburg drei Treffer im Vorteil ist.

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