Schulze warnt vor "massiven Turbulenzen" bei AfD-Mehrheit

Sven Schulze am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) warnt vor den Folgen eines mÃ¶glichen AfD-Durchmarschs bei der Landtagswahl im September. Die AfD versuche, eine absolute Mehrheit zu holen und die SPD aus dem Landtag zu drÃ¤ngen, sagte Schulze der "Rheinischen Post". Wenn das passiere, werde es massive Turbulenzen im ganzen Land geben.



In Umfragen liegt die CDU bei 25 bis 26 Prozent, die SPD bei sechs bis sieben Prozent, die AfD bei 38 bis 41 Prozent. Er selbst liege "klar vorn - nach nur 100 Tagen im Amt", so Schulze mit Blick auf die MinisterprÃ¤sidentenfrage. Es gehe um die Frage, wie Sachsen-Anhalt die nÃ¤chsten fÃ¼nf Jahre regiert werde, nicht um einen Denkzettel fÃ¼r Berlin, sagte er. DafÃ¼r kÃ¤mpfe er um jede Stimme.



Zugleich betonte der CDU-Politiker, die AfD sei "lÃ¤ngst kein reines Ost-Thema mehr". Zur Frage, ob die Wahl zur Schicksalswahl fÃ¼r den Kanzler werde, sagte Schulze, die Bundespolitik beschÃ¤ftige das Thema bereits spÃ¼rbar: "Mehr muss ich sicherlich Richtung Berlin nicht sagen" - auch mit Blick darauf, dass Sachsen-Anhalt ab Oktober 2026 Vorsitzland der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz sei. Fragen zum CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken wies er zurÃ¼ck: "Mit solchen Fragen beschÃ¤ftige ich mich aktuell nicht."

