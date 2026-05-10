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Christian Schmidt gibt Amt als Bosnien-Beauftragter auf

  • dts - 10. Mai 2026, 18:32 Uhr
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Christian Schmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Sarajevo (dts Nachrichtenagentur) - Christian Schmidt (CSU) gibt sein Amt als Hoher Vertreter der Staatengemeinschaft in Bosnien und Herzegowina auf. Das teilte Schmidt deram Sonntag vorab mit, wie die FAZ berichtet. Offiziell will der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister seine Entscheidung am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York verkÃ¼nden, wo er seinen halbjÃ¤hrlichen Bericht zur Sicherheitslage in seinem Mandatsgebiet erstattet.

Er habe "persÃ¶nlich beschlossen, seinen Dienst fÃ¼r die Umsetzung des Friedensprozesses in Bosnien-Hercegovina zu beenden", heiÃŸt es in der Mitteilung, die vom Amt des Hohen ReprÃ¤sentanten (OHR) in Sarajevo versandt wurde. Das OHR ist seit Kriegsende 1995 fÃ¼r die Aufsicht Ã¼ber den bosnischen Friedensprozess zustÃ¤ndig. Schmidt teilte mit, er habe den Friedensimplementierungsrat gebeten, die Suche nach einem Nachfolger einzuleiten. In diesem Rat sind 55 Staaten und Organisationen vertreten, an fÃ¼hrender Stelle die USA und viele EU-Staaten.

Schmidt erklÃ¤rte, bis die Nachfolge geregelt sei, werde er sein Amt weiter ausÃ¼ben. Dies kann als Seitenhieb gegen die Vereinigten Staaten verstanden werden, die hinter den Kulissen seit Monaten Christian Schmidts Absetzung betreiben und sich dem Vernehmen nach schon auf einen Nachfolger festgelegt haben. Im Friedensimplementierungsrat kÃ¶nnen die USA jedoch, zumindest in der Theorie, nicht allein entscheiden. Schmidt teilte mit, er habe gehofft, der letzte Hohe ReprÃ¤sentant in Bosnien zu sein. Da Bosnien jedoch weiterhin wichtige Reformen umsetzen mÃ¼sse, bleibe das Amt "unerlÃ¤sslich", so der Politiker.

Dem widersprach der Ã¶sterreichische Diplomat und frÃ¼here EU-ChefunterhÃ¤ndler fÃ¼r den Balkan, Wolfgang Petritsch, einer der VorgÃ¤nger Schmidts als Hoher ReprÃ¤sentant. Laut Petritsch gibt es mehr als drei Jahrzehnte nach Kriegsende keinen Grund mehr, ein von Beginn an nur als ÃœbergangslÃ¶sung konzipiertes Amt zu erhalten. Die verbliebenen Reformen kÃ¶nnten ebenso gut im Zuge der bosnischen EU-BeitrittsgesprÃ¤che abgeschlossen werden, sagte Petritsch.

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