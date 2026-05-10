Marburger Bund will strengere Regelungen fÃ¼r Zugang zu Alkohol

Wodka-Flaschen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Marburger Bund spricht sich fÃ¼r deutlich strengere Regelungen beim Zugang zu Alkohol aus. "Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke soll ausschlieÃŸlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen (`Alkoholshops`) erfolgen", heiÃŸt es in einem Beschluss der 147. Hauptversammlung des Ã„rzteverbandes in Hannover. SupermÃ¤rkte, Tankstellen und Kioske sollen demnach keinen hochprozentigen Alkohol mehr anbieten dÃ¼rfen.



Alkoholkonsum gehÃ¶re zu den grÃ¶ÃŸten vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutschland. Besonders junge Menschen mÃ¼ssten besser geschÃ¼tzt werden. FrÃ¼h etablierte Konsummuster erhÃ¶hten nachweislich das Risiko fÃ¼r spÃ¤tere AbhÃ¤ngigkeitserkrankungen sowie gesundheitliche und soziale FolgeschÃ¤den.



Der Marburger Bund unterstÃ¼tzt deshalb auch die GesetzesplÃ¤ne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte "begleitete Trinken" fÃ¼r Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Damit soll eine Ausnahmeregelung gestrichen werden, die den Kauf und Konsum von Bier, Wein und Sekt in Begleitung einer sorgeberechtigten Person auch mit 14 oder 15 Jahren erlaubt. Internationale Erfahrungen zeigten, dass hÃ¶here Altersgrenzen und strengere Verkaufsregulierungen den Alkoholkonsum signifikant senken und insbesondere Jugendliche wirksam schÃ¼tzen kÃ¶nnen, so die Delegierten.

