Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 33. Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV 3:2 gegen den SC Freiburg gewonnen.
Die Partie begann mit einem frÃ¼hen FÃ¼hrungstreffer fÃ¼r die Hausherren durch Bakery Jatta in der 14. Minute, der nach einer Vorlage von GrÃ¶nbaek aus kurzer Distanz traf. Doch die Freude wÃ¤hrte nur kurz, denn Igor Matanovic glich nur zwei Minuten spÃ¤ter fÃ¼r die GÃ¤ste aus Freiburg aus.
In der zweiten Halbzeit Ã¼bernahm der HSV zunehmend die Kontrolle. Luka Vuskovic brachte die Rothosen in der 64. Minute schlieÃŸlich mit einem direkt verwandelten FreistoÃŸ erneut in FÃ¼hrung. Der Ball wurde unglÃ¼cklich von Eggestein abgefÃ¤lscht, sodass der Freiburger TorhÃ¼ter Atubolu keine Chance hatte, den Treffer zu verhindern.
Nur wenige Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Fabio BaldÃ© in der 67. Minute auf 3:1. Nach einem langen Steilpass von Remberg setzte er sich auf der rechten AuÃŸenbahn durch und schob den Ball souverÃ¤n ins kurze Eck. Spannend wurde es in der Schlussphase aber doch noch mal, da Matanovic in der 87. Minute fÃ¼r den Anschlusstreffer sorgte. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.
In der Tabelle bleiben die Freiburger auf dem siebten Rang und sind damit weiter im Rennen um die internationalen Wettbewerbe. Sollten sie das Finale der Europa League gewinnen, wÃ¼rden sie sogar in die Champions League einziehen. Der HSV klettert derweil auf den elften Rang und hat damit vor dem letzten Spieltag einen Mittelfeldplatz sicher. FÃ¼r die Breisgauer geht es am Samstag gegen RB Leipzig weiter, der HSV ist zeitgleich in Leverkusen gefordert.
Sport
1. Bundesliga: HSV schlÃ¤gt Freiburg
- dts - 10. Mai 2026, 17:27 Uhr
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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 33. Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV 3:2 gegen den SC Freiburg gewonnen.
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