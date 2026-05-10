Neue Regeln fÃ¼r Umgangsrecht bei hÃ¤uslicher Gewalt geplant

Kindernotdienst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt soll den TÃ¤tern nach PlÃ¤nen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) der Umgang mit den Kindern verboten werden kÃ¶nnen. Das geht aus dem Entwurf des Justizministeriums fÃ¼r eine Reform des Kindschaftsrechts hervor, Ã¼ber das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) berichten.



Wenn ein Elternteil gegen den anderen Elternteil gewalttÃ¤tig ist, sollen Familiengerichte dem TÃ¤ter demnach den Umgang mit den Kindern untersagen kÃ¶nnen, um das Opfer zu schÃ¼tzen. "HÃ¤usliche Gewalt muss bei Entscheidungen Ã¼ber das Sorge- und Umgangsrecht kÃ¼nftig klar berÃ¼cksichtigt werden", sagte Hubig den Funke-Zeitungen. Das gelte auch, wenn die Gewalt nicht direkt gegen das Kind gerichtet sei. Denn Kinder litten, wenn sie Gewalt in der Familie miterlebten. Umgangsrechte dÃ¼rften auÃŸerdem nicht dazu fÃ¼hren, dass ein Elternteil immer wieder aufs Neue in Gefahr gerate, vom anderen attackiert zu werden, so die SPD-Politikerin.



Familiengerichte sind nach geltendem Recht bereits verpflichtet, hÃ¤usliche Gewalt in Sorge- und Umgangsverfahren zu berÃ¼cksichtigen. Hubig will die Regeln in Bezug auf hÃ¤usliche Gewalt nun aber schÃ¤rfen. "Wir geben Familiengerichten klarere Regeln an die Hand, schÃ¼tzen gewaltbetroffene Eltern und wollen dazu beitragen, dass Kinder in einem gewaltfreien Umfeld aufwachsen kÃ¶nnen", sagte die Ministerin.



KÃ¼nftig sollen die Richter das Recht auf Umgang mit den Kindern vorÃ¼bergehend oder auf Dauer verbieten kÃ¶nnen, wenn ein Elternteil gegen den Partner gewalttÃ¤tig geworden ist und das Verbot zur "Abwendung einer GefÃ¤hrdung der kÃ¶rperlichen Unversehrtheit des gewaltbetroffenen Elternteils" erforderlich ist, heiÃŸt es in einem Gesetzentwurf.



Automatisch will das Justizministerium einem gewalttÃ¤tigen Elternteil den Umgang mit seinen Kindern jedoch nicht untersagen. Da ein Umgangsausschluss als sehr weitreichend eingestuft wird, sollen die Familiengerichte immer im Einzelfall entscheiden und dabei etwa die Art, das AusmaÃŸ und die HÃ¤ufigkeit der Gewalt ebenso in Betracht ziehen wie eine mÃ¶gliche Wiederholungsgefahr. Je nach Fall sollen auch mildere Vorgaben mÃ¶glich sein. So kÃ¶nnte der gewalttÃ¤tige Elternteil sein Kind etwa nur noch in Begleitung sehen dÃ¼rfen.

