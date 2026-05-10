Papst Leo XIV. hat die neue Welle dschihadistischer Gewalt in der Sahelzone verurteilt. "Mit groÃŸer Sorge habe ich von den Berichten zunehmender Gewalt in der Sahelzone erfahren, insbesondere im Tschad und in Mali, die von terroristischen Angriffen getroffen wurden", sagte der Papst am Sonntag vor GlÃ¤ubigen auf dem Petersplatz.Â
In Mali waren in den vergangenen Tagen nach Angaben Ã¶rtlicher BehÃ¶rdenvertreteter dutzende Menschen von dschihadistischen Milizen getÃ¶tet worden. Die Angriffe ereigneten sich rund zwei Wochen nach einer groÃŸangelegten gemeinsamen Offensive der Dschihadistengruppe JNIM und der Tuareg-Rebellengruppe FLA gegen Stellungen der MilitÃ¤rregierung des westafrikanischen Landes.
Mali wird seit Jahren von Gewalt dschihadistischer Gruppen, separatistischer Rebellen und bewaffneter Milizen erschÃ¼ttert. Nach zwei MilitÃ¤rputschen 2020 und 2021 steht die Junta durch die jÃ¼ngsten koordinierten Angriffe zunehmend unter Druck.Â
Im Tschad tÃ¶tete die dschihadistische Boko-Haram-Miliz in den vergangenen Tagen mindestens 26 ArmeeangehÃ¶rige. Die Regierung verhÃ¤ngte daraufhin einen 20-tÃ¤gigen Ausnahmezustand in der betroffenen Region.
Politik
Papst verurteilt jÃ¼ngste Gewaltwelle in Mali und im Tschad
- AFP - 10. Mai 2026, 16:16 Uhr
Papst Leo XIV. hat die neue Welle tÃ¶dlicher dschihadistischer Gewalt in der Sahelzone verurteilt. Er sagte, er bete fÃ¼r die Opfer und Ã¤uÃŸerte seine SolidaritÃ¤t mit 'all denen, die leiden'.
Papst Leo XIV. hat die neue Welle dschihadistischer Gewalt in der Sahelzone verurteilt. "Mit groÃŸer Sorge habe ich von den Berichten zunehmender Gewalt in der Sahelzone erfahren, insbesondere im Tschad und in Mali, die von terroristischen Angriffen getroffen wurden", sagte der Papst am Sonntag vor GlÃ¤ubigen auf dem Petersplatz.Â
Weitere Meldungen
Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) hÃ¤lt den RÃ¼ckzug seiner Partei von X fÃ¼r falsch und will bei dem Internetdienst bleiben. GeradeMehr
Nach dem Stopp der geplanten 1000-Euro-PrÃ¤mie durch den Bundesrat suchen Union und SPD nach anderen MÃ¶glichkeiten zur raschen Entlastung der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger.Mehr
Mehr als 200.000 Migranten haben nach BehÃ¶rdenangaben seit 2018 in kleinen BootenÂ den Ã„rmelkanal in Richtung GroÃŸbritannien Ã¼berquert. Laut einer am WochenendeMehr
Top Meldungen
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" im Bundesrat plÃ¤diert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r eineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rechnet mit den ReformplÃ¤nen von Union und SPD ab. Das berichtet das Magazin Politico unterMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante EinkommensteuerreformMehr