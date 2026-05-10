Papst verurteilt jÃ¼ngste Gewaltwelle in Mali und im Tschad

Papst Leo XIV. spricht das "Regina Coeli"-Gebet

Papst Leo XIV. hat die neue Welle tÃ¶dlicher dschihadistischer Gewalt in der Sahelzone verurteilt. Er sagte, er bete fÃ¼r die Opfer und Ã¤uÃŸerte seine SolidaritÃ¤t mit 'all denen, die leiden'.

Papst Leo XIV. hat die neue Welle dschihadistischer Gewalt in der Sahelzone verurteilt. "Mit groÃŸer Sorge habe ich von den Berichten zunehmender Gewalt in der Sahelzone erfahren, insbesondere im Tschad und in Mali, die von terroristischen Angriffen getroffen wurden", sagte der Papst am Sonntag vor GlÃ¤ubigen auf dem Petersplatz.Â



In Mali waren in den vergangenen Tagen nach Angaben Ã¶rtlicher BehÃ¶rdenvertreteter dutzende Menschen von dschihadistischen Milizen getÃ¶tet worden. Die Angriffe ereigneten sich rund zwei Wochen nach einer groÃŸangelegten gemeinsamen Offensive der Dschihadistengruppe JNIM und der Tuareg-Rebellengruppe FLA gegen Stellungen der MilitÃ¤rregierung des westafrikanischen Landes.



Mali wird seit Jahren von Gewalt dschihadistischer Gruppen, separatistischer Rebellen und bewaffneter Milizen erschÃ¼ttert. Nach zwei MilitÃ¤rputschen 2020 und 2021 steht die Junta durch die jÃ¼ngsten koordinierten Angriffe zunehmend unter Druck.Â



Im Tschad tÃ¶tete die dschihadistische Boko-Haram-Miliz in den vergangenen Tagen mindestens 26 ArmeeangehÃ¶rige. Die Regierung verhÃ¤ngte daraufhin einen 20-tÃ¤gigen Ausnahmezustand in der betroffenen Region.