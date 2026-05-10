Tschechien lehnt EU-ReformplÃ¤ne von Wadephul ab

Johann Wadephul am 06.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Prag (dts Nachrichtenagentur) - Der tschechische AuÃŸenminister Petr Macinka hat die EU-ReformplÃ¤ne seines deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU) zurÃ¼ckgewiesen. "Ich glaube nicht, dass Europa durch abstrakte Visionen aus BrÃ¼ssel gerettet werden kann", sagte Macinka der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es helfe nicht, die Regeln und VertrÃ¤ge zu verÃ¤ndern.



Wadephul hatte am vergangenen Mittwoch in einer Grundsatzrede zur EU unter anderem dafÃ¼r geworben, das Einstimmigkeitsprinzip in der AuÃŸen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen und qualifizierte Mehrheiten einzufÃ¼hren.



Macinka, der Vorsitzender der EU-kritischen Motoristenpartei ist, lehnte das in der FAZ ab. "Ich glaube, das kann von vielen LÃ¤ndern nicht akzeptiert werden, vor allem nicht von den kleineren", sagte er. "Es ist sehr schwierig, das nationale Veto abzuschaffen." Es gehe um Konsens. Nur weil ein Land ein Veto erhebe, heiÃŸe das nicht, dass es Probleme machen wolle. "Es hat nur seine eigenen Probleme und muss daher diesen Weg wÃ¤hlen."

