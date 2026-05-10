Die Bundesregierung hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ von Kreml-Chef Wladimir Putin zu Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) als Vermittler reagiert. "Wir haben die Ã„uÃŸerungen zur Kenntnis genommen", verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen. "Sie reihen sich ein in eine Serie von Scheinangeboten."
Die Ã„uÃŸerungen seien zudem Teil der bekannten hybriden Strategie Russlands. "Deutschland und Europa lassen sich dadurch aber nicht spalten." Die Verhandlungsoption sei "nicht glaubwÃ¼rdig", weil Russland seine Bedingungen nicht geÃ¤ndert habe. "Ein erster Test der GlaubwÃ¼rdigkeit wÃ¤re es, wenn Russland die Waffenruhe verlÃ¤ngert", hieÃŸ es weiter.
Der russische PrÃ¤sident hatte zuvor bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Konflikts mit Europa rund um die Ukraine SchrÃ¶der als seinen bevorzugten Vermittler genannt. Bei einer Pressekonferenz antwortete Putin am Samstag auf die Frage, wer sein favorisierter Kandidat fÃ¼r die Wiederaufnahme eines Dialogs mit Europa sei: "PersÃ¶nlich bevorzuge ich den frÃ¼heren Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herrn SchrÃ¶der."
Brennpunkte
Regierungskreise: Putins VorstoÃŸ zu SchrÃ¶der reiht sich ein in Scheinangebote
- AFP - 10. Mai 2026, 12:41 Uhr
Die Bundesregierung hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ von Kreml-Chef Wladimir Putin zu Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) als Vermittler reagiert. Die Ã„uÃŸerungen 'reihen sich ein in eine Serie von Scheinangeboten', verlautete aus Regierungskreisen.
Die Bundesregierung hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ von Kreml-Chef Wladimir Putin zu Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) als Vermittler reagiert. "Wir haben die Ã„uÃŸerungen zur Kenntnis genommen", verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen. "Sie reihen sich ein in eine Serie von Scheinangeboten."
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