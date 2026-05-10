Geteilte Reaktionen bei Parteien zu Vermittlerrolle fÃ¼r Altkanzler SchrÃ¶der

Gerhard SchrÃ¶der mit Ehefrau bei Veranstaltung 2024

Der Vorschlag von Kreml-Chef Wladimir Putin fÃ¼r eine europÃ¤ische Vermittlerrolle von Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist bei den Parteien auf unterschiedliche Reaktionen gestoÃŸen.

Der Vorschlag von Kreml-Chef Wladimir Putin fÃ¼r eine europÃ¤ische Vermittlerrolle von Altkanzler Gerhard SchrÃ¶der (SPD) vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist bei den Parteien auf ein gespaltenes Echo gestoÃŸen. "Jedes Angebot muss ernsthaft geprÃ¼ft werden, wie verlÃ¤sslich es ist", sagte Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem Magazin "Spiegel" nach einer Meldung vom Sonntag.



"Wir kÃ¶nnen nÃ¤mlich nicht akzeptieren, dass allein die USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine und der europÃ¤ischen Sicherheit entscheiden", fÃ¼gte er hinzu. "Unser Ziel muss es sein, mit am Verhandlungstisch zu sitzen." Wenn eine Bedingung dafÃ¼r sei, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler SchrÃ¶der zu beteiligen, sollte das "in enger Abstimmung mit unseren europÃ¤ischen Partnern" abgewogen und im Vorfeld "nicht sofort kategorisch ausgeschlossen werden".



Auch der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner sprach sich dafÃ¼r aus, Putins Vorschlag zu prÃ¼fen. "Ich begrÃ¼ÃŸe jede Initiative, die den Krieg beenden kÃ¶nnte", sagte Stegner dem "Spiegel". Bislang sei Europa nicht an den Verhandlungen beteiligt und kÃ¶nne keine VorschlÃ¤ge machen. "Wenn das Ã¼ber jemanden wie SchrÃ¶der gelingen wÃ¼rde, wÃ¤re es fahrlÃ¤ssig, das auszuschlagen."



Der russische PrÃ¤sident hatte zuvor bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Konflikts mit Europa rund um die Ukraine SchrÃ¶der als seinen bevorzugten Vermittler genannt. Bei einer Pressekonferenz antwortete er am Samstag auf die Frage, wer sein favorisierter Kandidat fÃ¼r die Wiederaufnahme eines Dialogs mit Europa sei: "PersÃ¶nlich bevorzuge ich den frÃ¼heren Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herrn SchrÃ¶der."



Das BSW zeigte sich ebenfalls offen fÃ¼r eine Vermittlerrolle des ehemaligen Bundeskanzlers. "Wir sollten den Altkanzler einsetzen. Was haben wir zu verlieren?", sagte Parteichef Fabio De Masi am Sonntag AFP.



Widerstand kam hingegen vom frÃ¼heren Vorsitzenden des AuswÃ¤rtigen Ausschusses im Bundestag, dem SPD-Politiker Michael Roth. "Putins VorstoÃŸ, ausgerechnet Gerhard SchrÃ¶der als Vermittler ins Spiel zu bringen, ist ein Affront gegenÃ¼ber den USA und ein durchsichtiges ManÃ¶ver", sagte Roth dem "Tagesspiegel". "Wer ernsthaft Frieden will, beginnt mit einem Waffenstillstand." Ein Moderator mÃ¶glicher Verhandlungen kÃ¶nne "nicht einfach Putins Buddy sein", sagte Roth, der bis 2025 dem Bundestag angehÃ¶rte. Entscheidend sei, "dass er vor allem von der Ukraine akzeptiert wird".



Skeptisch sieht auch die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) eine mÃ¶gliche europÃ¤ische Vermittlerrolle von SchrÃ¶der. "Ein Vermittler in diesem Krieg muss von beiden Seiten akzeptiert werden", sagte Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. SchrÃ¶der habe "immer wieder die NÃ¤he zu Putin gesucht und den Angriff auf die Ukraine nicht klar genug verurteilt".



Die entscheidende Frage sei daher, "ob die Ukraine Gerhard SchrÃ¶der in dieser Rolle akzeptieren und ihn angesichts der Tatsache, dass er auch nach der Annexion der Krim 2014 weiterhin eng mit Putin befreundet war â€“ und womÃ¶glich noch ist â€“, tatsÃ¤chlich als ausreichend neutral wahrnehmen wÃ¼rde". "Das darf bezweifelt werden", fÃ¼gte sie hinzu.Â