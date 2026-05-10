Lifestyle

SPD-AuÃŸenpolitiker offen fÃ¼r Putin-Vorschlag zu SchrÃ¶der

  • dts - 10. Mai 2026, 12:11 Uhr
Bild vergrößern: SPD-AuÃŸenpolitiker offen fÃ¼r Putin-Vorschlag zu SchrÃ¶der
Gerhard SchrÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-AuÃŸenpolitiker zeigen sich offen fÃ¼r Wladimir Putins Vorschlag, Ex-Bundeskanzler Gerhard SchrÃ¶der als Vermittler im Ukraine-Krieg einzusetzen. "Jedes Angebot muss ernsthaft geprÃ¼ft werden, wie verlÃ¤sslich es ist", sagte Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Spiegel".

Man kÃ¶nne nicht akzeptieren, dass allein die USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine und der europÃ¤ischen Sicherheit entscheiden, sagte Ahmetovic. Ziel mÃ¼sse es sein, mit am Verhandlungstisch zu sitzen. "Wenn eine Bedingung dafÃ¼r ist, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler zu beteiligen, sollte das in enger Abstimmung mit unseren europÃ¤ischen Partnern abgewÃ¤gt und im Vorfeld nicht sofort kategorisch ausgeschlossen werden." Ein erster Test der GlaubwÃ¼rdigkeit wÃ¤re eine verlÃ¤ngerte Waffenruhe, die fÃ¼r beide Seiten gelte.

Putin hatte nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau gesagt, er kÃ¶nne sich von europÃ¤ischer Seite SchrÃ¶der als Vermittler in den Verhandlungen mit der Ukraine vorstellen. "Von allen europÃ¤ischen Politikern wÃ¼rde ich GesprÃ¤che mit SchrÃ¶der bevorzugen", sagte Putin.

Auch der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner plÃ¤diert dafÃ¼r, Putins Vorschlag zu prÃ¼fen. "Ich begrÃ¼ÃŸe jede Initiative, die den Krieg beenden kÃ¶nnte", sagte Stegner dem "Spiegel". Bislang sei Europa nicht an den Verhandlungen beteiligt und kÃ¶nne keine VorschlÃ¤ge machen. Wenn das Ã¼ber jemand wie SchrÃ¶der gelingen wÃ¼rde, wÃ¤re es fahrlÃ¤ssig, das auszuschlagen.

"Wenn man nicht will, dass Putin und Trump allein Ã¼ber die Zukunft der Ukraine entscheiden, muss man jede Chance nutzen. Auch wenn sie noch so klein ist", so Stegner. Entscheidend sei, dass es kein Ergebnis ohne die Zustimmung der Ukraine geben dÃ¼rfe.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Spanische Regierung: Evakuierung von Schiff nach Hantavirus-Ausbruch hat begonnen
    Spanische Regierung: Evakuierung von Schiff nach Hantavirus-Ausbruch hat begonnen

    Nach der Ankunft des von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs "Hondius" vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung

    Mehr
    Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus
    Lauterbach sieht keine Pandemie-Gefahr durch Hantavirus

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht derzeit keine Gefahr einer Pandemie durch das Hantavirus. "Die Lage ist fÃ¼r

    Mehr
    EntenkÃ¼ken aus Regenwasserrohr in Dresden gerettet
    EntenkÃ¼ken aus Regenwasserrohr in Dresden gerettet

    In Dresden haben EinsatzkrÃ¤fte der Feuerwehr mehrere EntenkÃ¼ken aus einem Regenwasserrohr gerettet. Die vier KÃ¼ken saÃŸen am Samstag in etwa einem Meter Tiefe in dem Fallrohr

    Mehr
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Umfrage: Knapp HÃ¤lfte der Deutschen lÃ¤sst wegen Iran-Krieg hÃ¤ufiger das Auto stehen
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    Auf Schienen von Berlin nach Oslo: Deutsche Bahn plant rund 14-stÃ¼ndige Direktverbindung
    "Erforderliche Notbremsung": Wirtschaft begrÃ¼ÃŸt Stopp der EntlastungsprÃ¤mie
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    US-Handelsgericht erklÃ¤rt Trumps globalen Zoll von zehn Prozent fÃ¼r rechtswidrig
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Schulze fordert VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Regierungskreise: Putins VorstoÃŸ zu SchrÃ¶der reiht sich ein in Scheinangebote
    Regierungskreise: Putins VorstoÃŸ zu SchrÃ¶der reiht sich ein in Scheinangebote
    Geteilte Reaktionen bei Parteien zu Vermittlerrolle fÃ¼r Altkanzler SchrÃ¶der
    Geteilte Reaktionen bei Parteien zu Vermittlerrolle fÃ¼r Altkanzler SchrÃ¶der
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab
    DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab
    Ungarns neuer Regierungschef Magyar verspricht jubelnden AnhÃ¤ngern
    Ungarns neuer Regierungschef Magyar verspricht jubelnden AnhÃ¤ngern "Wiederaufbau" des Landes
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet
    UnglÃ¼ck auf US-Flughafen: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Union drÃ¼ckt bei Steuerreform aufs Tempo
    Union drÃ¼ckt bei Steuerreform aufs Tempo

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante Einkommensteuerreform

    Mehr
    Energiekrise: Sri Lanka erhÃ¶ht abermals die Strompreise
    Energiekrise: Sri Lanka erhÃ¶ht abermals die Strompreise

    Angesichts der durch den Iran-Krieg hervorgerufenen Energiekrise hat die Regierung von Sri Lanka eine deutliche ErhÃ¶hung der Strompreise angekÃ¼ndigt. Stromkunden, die mehr als

    Mehr
    Wiese kÃ¼ndigt nach Bundesrat-Nein weitere Entlastungen an
    Wiese kÃ¼ndigt nach Bundesrat-Nein weitere Entlastungen an

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat hat SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese weitere Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger angekÃ¼ndigt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts