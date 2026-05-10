SPD-AuÃŸenpolitiker offen fÃ¼r Putin-Vorschlag zu SchrÃ¶der

Gerhard SchrÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-AuÃŸenpolitiker zeigen sich offen fÃ¼r Wladimir Putins Vorschlag, Ex-Bundeskanzler Gerhard SchrÃ¶der als Vermittler im Ukraine-Krieg einzusetzen. "Jedes Angebot muss ernsthaft geprÃ¼ft werden, wie verlÃ¤sslich es ist", sagte Adis Ahmetovic, auÃŸenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Spiegel".



Man kÃ¶nne nicht akzeptieren, dass allein die USA und Russland Ã¼ber die Zukunft der Ukraine und der europÃ¤ischen Sicherheit entscheiden, sagte Ahmetovic. Ziel mÃ¼sse es sein, mit am Verhandlungstisch zu sitzen. "Wenn eine Bedingung dafÃ¼r ist, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler zu beteiligen, sollte das in enger Abstimmung mit unseren europÃ¤ischen Partnern abgewÃ¤gt und im Vorfeld nicht sofort kategorisch ausgeschlossen werden." Ein erster Test der GlaubwÃ¼rdigkeit wÃ¤re eine verlÃ¤ngerte Waffenruhe, die fÃ¼r beide Seiten gelte.



Putin hatte nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau gesagt, er kÃ¶nne sich von europÃ¤ischer Seite SchrÃ¶der als Vermittler in den Verhandlungen mit der Ukraine vorstellen. "Von allen europÃ¤ischen Politikern wÃ¼rde ich GesprÃ¤che mit SchrÃ¶der bevorzugen", sagte Putin.



Auch der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner plÃ¤diert dafÃ¼r, Putins Vorschlag zu prÃ¼fen. "Ich begrÃ¼ÃŸe jede Initiative, die den Krieg beenden kÃ¶nnte", sagte Stegner dem "Spiegel". Bislang sei Europa nicht an den Verhandlungen beteiligt und kÃ¶nne keine VorschlÃ¤ge machen. Wenn das Ã¼ber jemand wie SchrÃ¶der gelingen wÃ¼rde, wÃ¤re es fahrlÃ¤ssig, das auszuschlagen.



"Wenn man nicht will, dass Putin und Trump allein Ã¼ber die Zukunft der Ukraine entscheiden, muss man jede Chance nutzen. Auch wenn sie noch so klein ist", so Stegner. Entscheidend sei, dass es kein Ergebnis ohne die Zustimmung der Ukraine geben dÃ¼rfe.

