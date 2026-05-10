Libanon: Mindestens neun Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes

ZerstÃ¶rung nach Angriff im SÃ¼den des Libanon

Bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens neun Menschen getÃ¶tet worden. Bei Angriffen der Hisbollah-Miliz auf israelischen Soldaten wurden derweil nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt.

Bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens neun Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Opfern sei ein MÃ¤dchen, teilte das Ministerium mit. Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird.Â



Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Saksakije wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sieben Menschen getÃ¶tet, unter ihnen ein MÃ¤dchen. 15 Menschen, darunter drei Kinder, seien zudem verletzt worden.Â



Bei einem Angriff in der Stadt Nabatije wurde nach Ministeriumsangaben zudem ein Mann getÃ¶tet. Die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Tochter des syrischen StaatsbÃ¼rgers sei schwer verletzt worden und mÃ¼sse sich einer Notoperation unterziehen.



In der sÃ¼dlichen Stadt Bedias wurde bei israelischen Angriffen laut dem Gesundheitsministerium ein weiterer Mensch getÃ¶tet. 13 Menschen wurden demnach verletzt, darunter zwei Frauen und sechs Kinder.



Die israelische Armee hatte am Samstagmorgen ungeachtet der Waffenruhe mit dem Libanon die Bewohner von neun DÃ¶rfern im SÃ¼den des Libanon aufgefordert, sich zum Schutz vor geplanten MilitÃ¤rangriffen in Sicherheit zu bringen. "Angesichts des VerstoÃŸes der terroristischen Hisbollah gegen die Waffenruhe-Vereinbarung" sei die israelische Armee gezwungen, "kraftvoll" gegen die Hisbollah vorzugehen, teilte der arabischsprachige israelische Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X mit.Â



Libanesischen Staatsmedien berichteten anschlieÃŸend von Angriffen auf mehrere Ziele im SÃ¼den des Landes sowie auf eine Autobahn sÃ¼dlich der Hauptstadt Beirut.



Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklÃ¤rte, sie habe als Reaktion auf die anhaltenden israelischen Angriffe Soldaten im Norden Israels mit einer Drohne angegriffen. Zudem nahm die Miliz nach eigenen Angaben israelische Soldaten ins Visier, die im SÃ¼dlibanon im Einsatz sind.Â



Die israelische Armee meldete mehrere Drohnen der Hisbollah, die in Richtung Israel unterwegs waren. Bei einem der Angriffe seien in Israel drei Reservisten verletzt worden, einer von ihnen schwer.Â



Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, sie habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 85 Infrastruktur-Einrichtungen der Hisbollah "aus der Luft und vom Boden aus" getroffen. Darunter seien Waffenlager, Abschussvorrichtungen und Bauten gewesen, die von der Hisbollah genutzt worden seien, um "terroristische AktivitÃ¤ten gegen israelische Zivilisten und Soldaten voranzutreiben".Â



Seit dem 17. April gilt eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon. Dessen ungeachtet setzten Israel und die Hisbollah ihre gegenseitigen Angriffe fort. Beide Seiten werfen einander VerstÃ¶ÃŸe gegen das Waffenruhe-Abkommen vor. Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel.



Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt sowohl die Waffenruhe als auch die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab. Die schiitische Miliz verÃ¼bte seit Beginn der Waffenruhe nach eigenen Angaben mehrere Angriffe auf israelische StreitkrÃ¤fte im SÃ¼den des Libanon sowie Angriffe auf Nordisrael.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.