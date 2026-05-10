Wirtschaft

Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen sparen wegen Iran-Krieg Energie

  • dts - 10. Mai 2026
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der weiter schwelende Konflikt zwischen den USA und Iran sorgt bei vielen Deutschen fÃ¼r VerhaltensÃ¤nderungen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag eines Vergleichsportals, aus der die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Sonntagausgaben vorab zitieren. Besonders verbreitet sind demnach einfache Einsparungen im Alltag, bei der generellen Abkehr von fossilen Brennstoffen bleibt ein GroÃŸteil aber bisher noch zÃ¶gerlich.

Den Ergebnissen zufolge gaben gut zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) an, aufgrund der gestiegenen Kosten bewusster mit Energie umzugehen. Davon vermieden 56 Prozent den Stand-by-Betrieb technischer GerÃ¤te, 52 Prozent reduzierten gezielt ihren Stromverbrauch. 55 Prozent drehten die Heizung herunter, 47 Prozent sparten beim Warmwasser. Auch beim Verkehr zeigte sich ein Effekt: 48 Prozent lieÃŸen laut der Befragung wegen hoher Spritpreise hÃ¤ufiger das Auto stehen. Stattdessen stiegen viele Deutsche Ã¶fter aufs Fahrrad um (29 Prozent) oder nutzten hÃ¤ufiger Bus und Bahn (24 Prozent).

Gut ein Viertel (27 Prozent) sparte nach eigenen Angaben hingegen keine Energie ein. Als Hauptgrund nannte die Mehrheit (52 Prozent) dieser Gruppe, bereits zuvor sparsam gewesen zu sein und kein weiteres Einsparpotenzial zu sehen. Besonders ausgeprÃ¤gt war diese Haltung bei den 70- bis 79-JÃ¤hrigen (65 Prozent). Weitere 22 Prozent derjenigen, die keine Energie einsparen, spÃ¼rten die gestiegenen Energiekosten zwar im Geldbeutel, empfanden das aber als finanziell verkraftbar. Rund 18 Prozent wollten ihre Alltagsgewohnheiten grundsÃ¤tzlich nicht Ã¤ndern; ebenso viele gaben an, die hÃ¶heren Energiekosten kaum zu bemerken.

Sich grundsÃ¤tzlich von fossilen Brennstoffen abzukehren, ist fÃ¼r viele Deutsche aber derzeit noch keine Option. Zwar hatte knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) bereits MaÃŸnahmen ergriffen und weitere 38 Prozent planten entsprechende Schritte, dennoch blieb mit 40 Prozent eine groÃŸe Gruppe bislang passiv - trotz steigender Energiekosten und politischer Debatten Ã¼ber Versorgungssicherheit.

Wenn bereits gehandelt wurde, standen EnergiesparmaÃŸnahmen (48 Prozent) und die Nutzung von Sonnenenergie (68 Prozent) im Fokus. Deutlich seltener wurden aufwendigere Investitionen wie GebÃ¤udedÃ¤mmung (26 Prozent), moderne Heizsysteme (19 Prozent) oder der Umstieg auf ein Elektroauto (22 Prozent) umgesetzt.

Ein Ã¤hnliches Bild zeigte sich bei denjenigen, die kÃ¼nftig unabhÃ¤ngiger von fossilen Energien werden mÃ¶chten. Auch hier setzten viele zunÃ¤chst auf Verbrauchsreduktion (49 Prozent) und SolarlÃ¶sungen (46 Prozent). GrÃ¶ÃŸere strukturelle VerÃ¤nderungen, wie beispielsweise ein neues Heizsystem (16 Prozent) oder eine GebÃ¤udedÃ¤mmung (13 Prozent), kamen fÃ¼r viele offenbar weniger in Frage.

Nach Beginn des Angriffs der USA auf den Iran waren in Deutschland vor allem die Energiepreise sprunghaft angestiegen. An der ZapfsÃ¤ule hatte die Bundesregierung versucht, den Preissprung mithilfe des Tankrabatts abzufedern.

Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Innofact im April 2026 online durchgefÃ¼hrt. Befragt wurden 1.013 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren.

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