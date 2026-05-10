"Hondius" soll am frÃ¼hen Morgen Teneriffa erreichen - Ausschiffung ab 8.00 Uhr geplant

Medienvertreter erwarten in Granadilla die Ankunft der "Hondius"

Das von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff 'Hondius' soll am frÃ¼hen Sonntagmorgen vor der Kanareninsel Teneriffa eintreffen. Wie der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Samstag mitteilte, wurde das Schiff gegen 5.30 Uhr (Ortszeit; 6.30 MESZ) im Hafen von Granadilla erwartet.

Das von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll am frÃ¼hen Sonntagmorgen vor der Kanareninsel Teneriffa eintreffen. Wie der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Samstag mitteilte, wurde das Schiff gegen 5.30 Uhr (Ortszeit; 6.30 MESZ) im Hafen von Granadilla erwartet. Alle Passagiere sowie einige Besatzungsmitglieder sollten demnach ab etwa 8.00 Uhr (Ortszeit; 9.00 Uhr MESZ) mit Booten an Land gebracht werden.Â



Nach der Ausschiffung sollten die Betroffenen "unverzÃ¼glich zu den ihnen zugewiesenen Flugzeugen gebracht werden", hieÃŸ es weiter. AnschlieÃŸend werden sie in ihre HeimatlÃ¤nder ausgeflogen.Â



Auf DrÃ¤ngen der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden soll die "Hondius" aus SicherheitsgrÃ¼nden nicht in den kleinen Industriehafen Granadilla de Abona einlaufen, sondern vor der Insel ankern. Ein Teil der Besatzung soll den Angaben zufolge an Bord bleiben und spÃ¤ter mit dem Schiff in die Niederlande fahren.Â



"Spanien ist bereit und vorbereitet", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz im Hafen von Granadilla. Der WHO-Chef war am Samstag auf die Kanareninsel gereist, wo er die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes beaufsichtigen soll. Â Â Â Â Â



Spaniens Gesundheitsministerin MÃ³nica GarcÃ­a GÃ³mez hatte zuvor erklÃ¤rt, die "Hondius" solle am Sonntagmorgen "zwischen 4.00 und 06.00 Uhr" eintreffen.Â



Auch wenn keiner der Menschen an Bord des Schiffes derzeit Symptome hat, gelten sie aufgrund der langen Inkubationszeit des Hantavirus' als "Hochrisikokontakte".Â



Laut WHO wurde mittlerweile in sechs von acht VerdachtsfÃ¤llen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbaren Andes-Virusstamm bestÃ¤tigt. Drei Menschen sind bisher an dem Virus gestorben, darunter eine Deutsche.