Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat Kritik an angeblich zu niedrigen GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nden zurÃ¼ckgewiesen. "Sich Mitte Mai schon volle Speicher zu wÃ¼nschen, kann ich emotional verstehen", sagte BehÃ¶rdenchef Klaus MÃ¼ller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben). Ã–konomisch und physikalisch sei das aber nicht notwendig, ergÃ¤nzte er.
MÃ¼ller verwies auf die vier FlÃ¼ssiggasterminals an Nord- und Ostsee, die schon im letzten Winter stark geholfen hÃ¤tten. Gasspeicher seien immer noch wichtig, "aber diese Fixierung, wie sie in 2022/2023 noch richtig war, die ist so nicht mehr notwendig."
Trotzdem seien in den letzten zwei Wochen drei Prozentpunkte eingespeichert worden, "also zu einem sehr frÃ¼hen Zeitpunkt", sagte MÃ¼ller dem RND. Die Kavernenspeicher, die groÃŸen Speicher in Deutschland, kÃ¶nnten innerhalb von 30 Tagen befÃ¼llt werden. Die GashÃ¤ndler seien nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. "Aber man muss jetzt nicht in Hektik verfallen", betonte MÃ¼ller.
Wirtschaft
Bundesnetzagentur: Keine Hektik bei GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nden nÃ¶tig
- dts - 10. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat Kritik an angeblich zu niedrigen GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nden zurÃ¼ckgewiesen. "Sich Mitte Mai schon volle Speicher zu wÃ¼nschen, kann ich emotional verstehen", sagte BehÃ¶rdenchef Klaus MÃ¼ller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben). Ã–konomisch und physikalisch sei das aber nicht notwendig, ergÃ¤nzte er.
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