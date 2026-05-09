Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Am 33. und damit vorletzten Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat der FC Bayern MÃ¼nchen gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 Ã¼berraschend knapp gewonnen. WÃ¤hrend die Wolfsburger dringend Punkte im Abstiegskampf brauchten, wollten sich die Bayern nach dem Ausscheiden in der Champions League ein bisschen trÃ¶sten.
In der ersten Halbzeit hatten die Wolfsburger noch einige gute Chancen gegen den bereits gekÃ¼rten Meister, konnten sie aber nicht so richtig nutzen. Herausragend war Wolfsburgs TorhÃ¼ter Kamil Grabara, der mehrfach stark parierte und seine Mannschaft im Spiel hielt. Harry Kane verschoss einen Elfmeter fÃ¼r die Bayern, als er beim Schuss ausrutschte und den Ball rechts am Tor vorbeischoss.
Das entscheidende Tor erzielte Michael Olise in der 56. Minute, als er nach einem Zuspiel von Laimer mit einem doppelten Ãœbersteiger an Maehle vorbeizog und den Ball unwiderstehlich an die Unterkante der Latte ins lange Eck zirkeln lieÃŸ.
Bayern-Trainer Vincent Kompany brachte frische KrÃ¤fte ins Spiel, darunter Konrad Laimer und Dayot Upamecano, um in der erstaunlich offenen Partie mehr Sicherheit zu gewinnen. Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking reagierte ebenfalls mit Wechseln, um die Offensive zu beleben, doch die Bayern-Defensive stand sicher.
Mit der Niederlage haben die Wolfsburger keine Chance mehr, einen sicheren Platz fÃ¼r den Klassenerhalt zu ergattern - gleichzeitig sind KÃ¶ln und Werder jetzt gesichert. AuÃŸerdem wird die Partie am letzten Spieltag gegen St. Pauli zum echten Endspiel um den Relegationsplatz 16. Genau dort sitzen die WÃ¶lfe jetzt, St. Pauli ist aber direkt dahinter auf Platz 17, und zwar punktgleich. Und sollte der Tabellenletzte Heidenheim am Sonntag gegen KÃ¶ln gewinnen, kÃ¶nnte auch der FCH sie sich theoretisch noch den Relegationsplatz schnappen.
Sport
1. Bundesliga: Bayern siegen knapp in Wolfsburg
- dts - 9. Mai 2026, 20:26 Uhr
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Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Am 33. und damit vorletzten Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat der FC Bayern MÃ¼nchen gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 Ã¼berraschend knapp gewonnen. WÃ¤hrend die Wolfsburger dringend Punkte im Abstiegskampf brauchten, wollten sich die Bayern nach dem Ausscheiden in der Champions League ein bisschen trÃ¶sten.
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