Politik

Bauprojekt des Bundestags soll zu Sparzwecken gestoppt werden

  • AFP - 9. Mai 2026, 17:24 Uhr
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ReichstagsgebÃ¤ude in Berlin
Bild: AFP

Bei den geplanten Neubauten fÃ¼r den Bundestag soll eines der Bauprojekte zu Sparzwecken gÃ¤nzlich gestoppt werden. Das soll rund 600 Millionen Euro an Kosten einsparen.

Bei den geplanten Neubauten fÃ¼r den Bundestag soll eines der Bauprojekte zu Sparzwecken gÃ¤nzlich gestoppt werden. Die Bundestagsverwaltung bestÃ¤tigte am Samstag einen Bericht des "Spiegels", wonach BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) und ihr Stellvertreter Omid Nouripour (GrÃ¼ne) angesichts von Kostensteigerungen das Bauprojekt Luisenblock-Ost II gÃ¤nzlich stoppen wollen. Damit sollen mindestens 600 Millionen Euro an reinen Baukosten gespart werden.

Das Projekt Luisenblock-Ost II befindet sich nÃ¶rdlich der Spree zwischen der LuisenstraÃŸe, der S-Bahn-Trasse und dem Bahnhof FriedrichstraÃŸe, wie eine Sprecherin der Bundestagsverwaltung ausfÃ¼hrte. KÃ¼rzlich hatte die Bau- und Raumkommission demnach bereits Ã¼ber Einsparungen beim Projekt Luisenblock-Ost I entschieden, das nun rund 135 Millionen Euro gÃ¼nstiger werde als zuletzt geplant. Dort sollen BÃ¼ros und TagungsrÃ¤ume entstehen.

Ãœber die Empfehlung zum ErgÃ¤nzungsprojekt Luisenblock-Ost II soll nun Ende Mai die Bau- und Raumkommission in einer Sondersitzung entscheiden. Nouripour sitzt der Kommission vor.

Wie die Bundestagsverwaltung ausfÃ¼hrte, folgten KlÃ¶ckner und Nouripour damit Anregungen aus den Fraktionen.Â Dazu Ã¤uÃŸerte sich Marja-Liisa VÃ¶llers, eine der Parlamentarischen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerinnen der SPD-Fraktion: "Ich begrÃ¼ÃŸe sehr, dass die Verwaltung die Anregungen der SPD-Fraktion zur Einstellung der weiteren Projekte endlich aufgenommen hat", erklÃ¤rte sie.

Zuerst hatte der "Spiegel" Ã¼ber das Thema berichtet. "Es geht mir um haushaltspolitische Bundeshaftung", sagte KlÃ¶ckner dem Magazin. "Gerade bei knappen Kassen dÃ¼rfen wir keine teuren Erweiterungen des Parlaments vorantreiben, die wir nicht zwingend brauchen." In der aktuellen wirtschaftlichen Lage mÃ¼sse auch der Bundestag seine Planungen kritisch prÃ¼fen und PrioritÃ¤ten setzen.

"Wir mÃ¼ssen uns auf das Notwendige konzentrieren", ergÃ¤nzte Nouripour. "Unsere Hauptaufgaben sind die Sicherheit und die notwendige Sanierung der bestehenden GebÃ¤ude."

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