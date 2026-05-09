Wirtschaft

Curevac-GrÃ¼nder wirft Biontech TÃ¤uschung vor

  • dts - 9. Mai 2026, 11:18 Uhr
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Biontech (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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TÃ¼bingen (dts Nachrichtenagentur) - Curevac-GrÃ¼nder Ingmar Hoerr erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Biontech. Die Ãœbernahme von Curevac durch Biontech sei aus seiner Sicht mit einer TÃ¤uschung der AktionÃ¤re verbunden gewesen, sagte Hoerr dem "Spiegel". "Wenn in den Unterlagen sinngemÃ¤ÃŸ gestanden hÃ¤tte: Wir wollen Curevac schlieÃŸen, wir wollen gÃ¼nstig Patente erwerben - hÃ¤tte dem doch niemand zugestimmt", so Hoerr. Er empfinde das als "Dummverkaufen".

Biontech hatte angekÃ¼ndigt, bis Ende 2027 Produktionswerke in Marburg, Idar-Oberstein und Singapur zu schlieÃŸen sowie den Stammsitz der Ã¼bernommenen Tochter Curevac in TÃ¼bingen. Hoerr warnte vor den Folgen: Das Ã¼ber mehr als 20 Jahre aufgebaute Wissen zerfalle - und man baue es nicht mal eben neu auf.

Der Biologe und Pionier der mRNA-Impfstoffforschung kritisierte auch eine Gleichzeitigkeit von Stellenabbau und einem groÃŸen AktienrÃ¼ckkaufprogramm. Man kÃ¶nne nicht Ã¶ffentlich betonen, dringend sparen zu mÃ¼ssen - und zugleich eigene Aktien "in groÃŸem Stil zurÃ¼ckkaufen". Das wirke auf ihn "dreist", sagte Hoerr dem "Spiegel".

Biontech habe die Ãœbernahme von Curevac vor allem wegen der Patente angestrebt, sagte Hoerr, und um einen laufenden Patentstreit zu beenden. Gemessen an den damaligen Corona-UmsÃ¤tzen hÃ¤tten "potenziell MilliardenbetrÃ¤ge" im Raum gestanden.

Warum die Biontech-GrÃ¼nder Ugur Sahin und Ã–zlem TÃ¼reci den Medizin-Nobelpreis nicht erhalten haben, erklÃ¤rte Hoerr dem "Spiegel" so: Er sehe - aus seiner Perspektive - "nicht die klare eigene wissenschaftliche Kernleistung, die man typischerweise mit einem Nobelpreis verbindet".

Auf die Frage, wo Biontech in zwei bis drei Jahren stehen werde, erklÃ¤rte Hoerr: Es kÃ¶nne sogar sein, "dass Biontech irgendwann selbst ein Ãœbernahmekandidat wird, wenn die Erfolge ausbleiben".

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