Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef des DÃ¼ngemittel- und Erdenherstellers Compo, Stephan Engster, im "Spiegel". "Ein Liter mineralischer FlÃ¼ssigdÃ¼nger kostet den Endkunden aktuell etwa 12 Euro. Da kÃ¶nnte der Preis auf 13 bis 14 Euro hochgehen", sagte Engster.
FÃ¼r die laufende Saison hÃ¤tten Hersteller die Rohstoffe fÃ¼r mineralischen DÃ¼nger bereits eingekauft. "Wir haben aktuell noch keinen Preisschock im Gartenregal", so Engster. Kritisch sei derzeit die Lieferkette. Der hohe Dieselpreis setze die Speditionen unter Druck. Sie kÃ¶nnten nicht mehr zu den bisherigen Konditionen anliefern. "Die Herausforderung ist, die Ware ohne groÃŸe AufschlÃ¤ge und pÃ¼nktlich in die GeschÃ¤fte zu bekommen", sagte Engster. Die meisten Produkte seien aber momentan verfÃ¼gbar.
Engster sieht bei HobbygÃ¤rtnern bereits seit der Coronapandemie und der Energiekrise infolge des Ukrainekrieges einen deutlichen Trend zu organischem DÃ¼nger. "Wenn MineraldÃ¼nger teurer wird, legt Bio zu", sagte er. Bei Erden und Pflanzenpflege seien bereits rund zwei Drittel der Produkte des Herstellers biologisch-organisch. "Bio wÃ¤chst im Schnitt zwei- bis dreimal so schnell wie der traditionelle Markt", so Engster.
Wirtschaft
Compo-Chef: GartendÃ¼nger wird teurer
- dts - 9. Mai 2026, 09:32 Uhr
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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef des DÃ¼ngemittel- und Erdenherstellers Compo, Stephan Engster, im "Spiegel". "Ein Liter mineralischer FlÃ¼ssigdÃ¼nger kostet den Endkunden aktuell etwa 12 Euro. Da kÃ¶nnte der Preis auf 13 bis 14 Euro hochgehen", sagte Engster.
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