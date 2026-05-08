US-BÃ¶rsen: Dow bleibt auf Vortagesniveau - Nasdaq legt krÃ¤ftig zu

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.609 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.399 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.235 Punkten 2,4 Prozent im Plus.



"Die Wirtschaft in den USA hat im April mit 115.000 Stellen auÃŸerhalb der Landwirtschaft deutlich mehr ArbeitsplÃ¤tze geschaffen als die vom Markt erwarteten 65.000", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Auch die StundenlÃ¶hne sind mit 0,2 Prozent schwÃ¤cher als die erwarteten 0,3 Prozent gestiegen. Die Zahlen relativieren ein potenzielles Stagflationsszenario in den USA und geben den Investoren wieder mehr konjunkturelle Zuversicht."



Insgesamt zeichneten die in dieser Woche vorgelegten Arbeitsmarktindikatoren damit allerdings ein sehr ambivalentes Bild, so Lipkow. "Es muss sich erst noch zeigen, ob die US-Wirtschaft weiter robust bleibt oder aber der Konsumverzicht aufgrund gestiegener Inflationserwartungen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die zukÃ¼nftigen operativen Ergebnisse der Unternehmen haben wird."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1764 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8501 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.743 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,62 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 100,60 US-Dollar, das waren 55 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

