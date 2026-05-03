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Strack-Zimmermann mahnt Merz zu mehr Besonnenheit

  • dts - 3. Mai 2026, 17:38 Uhr
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Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EuropÃ¤ischen Parlament, rÃ¤t dazu, die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen aus Washington bezÃ¼glich eines Teilabzugs der US-Truppen aus Deutschland und die Absage an die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen hierzulande ernst zu nehmen. Von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fordert die FDP-Politikerin mehr Besonnenheit.

Die AnkÃ¼ndigungen aus Washington seien schon allein "deswegen ernst zu nehmen, weil der Truppenabzug nicht militÃ¤risch-strategischer Natur zu sein scheint, sondern offensichtlich aus der Motivation des US-PrÃ¤sidenten heraus geschieht, Bundeskanzler Merz - einfach ausgedrÃ¼ckt - den Mittelfinger zu zeigen", sagte Strack-Zimmermann dem "Spiegel".

Die EuropÃ¤er seien auf einem guten Wege, die US-FÃ¤higkeiten zu kompensieren, benÃ¶tigten aber mehr Zeit. Vor allem aber mÃ¼ssten endlich die nationalen Interessen innerhalb Europas reduziert werden. Auch Deutschland sei unter Merz` FÃ¼hrung nach wie vor ein Land, das mehr auf sich als auf ganz Europa achte, kritisierte Strack-Zimmermann.

Auf die Frage, wie die Bundesregierung auf die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen aus Washington reagieren sollte, sagte die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses: "Herr Merz sollte, bevor er ins Plaudern kommt, sich zukÃ¼nftig Ã¼berlegen, welche Folgen seine Worte haben." SelbstverstÃ¤ndlich mÃ¼ssten die Deutschen selbstbewusst gegenÃ¼ber Trump auftreten. Sie rate ihm vor allem aber, endlich zu liefern. Deutschland habe jetzt genug Geld und mÃ¼sse seinen Verpflichtungen nachkommen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte den US-PrÃ¤sidenten Trump fÃ¼r seine Strategielosigkeit im Irankrieg kritisiert, was fÃ¼r schwere Verstimmung im WeiÃŸen Haus gesorgt hatte.

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