Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die berÃ¼chtigte Walpurgisnacht in Berlin hat mit kleineren Rangeleien mit der Polizei begonnen. Bei einer Demo unter dem Motto "Take back the Night" zogen mehrere tausend linke Demonstranten durch die Bezirke NeukÃ¶lln und Kreuzberg und skandierten unter anderem "Zu viele EinzelfÃ¤lle" und SchmÃ¤hrufe gegen die Polizei.
Dabei wurde Pyrotechnik gezÃ¼ndet und es kam zu Handgreiflichkeiten, mindestens eine Frau mit Pali-Tuch wurde nach Angaben eines dts-Reporters vorÃ¼bergehend von der Polizei festgenommen. Der Aufzug wurde von der Versammlungsleitung kurz vor dem geplanten Ende als beendet erklÃ¤rt, die meisten Teilnehmer entfernten sich danach relativ schnell und friedlich.
In Berlin kommt es seit Jahrzehnten in der Nacht zum 1. Mai und nochmals am Abend des 1. Mai zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen linken Demonstranten und Polizei. Tendenziell hat die Gewalt in den letzten Jahren aber deutlich nachgelassen.
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Rangeleien mit der Polizei zum Start der Walpurgisnacht in Berlin
- dts - 30. April 2026, 23:44 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die berÃ¼chtigte Walpurgisnacht in Berlin hat mit kleineren Rangeleien mit der Polizei begonnen. Bei einer Demo unter dem Motto "Take back the Night" zogen mehrere tausend linke Demonstranten durch die Bezirke NeukÃ¶lln und Kreuzberg und skandierten unter anderem "Zu viele EinzelfÃ¤lle" und SchmÃ¤hrufe gegen die Polizei.
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