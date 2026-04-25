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Amthor sieht Feminismus nicht als "ausschlieÃŸlich linkes Anligen"

  • dts - 25. April 2026, 00:01 Uhr
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Philipp Amthor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat seine Partei dazu aufgerufen, Feminismus nicht den Linken zu Ã¼berlassen.

"Das ist kein exotisches und kein ausschlieÃŸlich linkes Anliegen, sondern eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft", sagte Amthor dem "Stern". "Frauen werden zu oft an anderen Kriterien gemessen: MÃ¤nner an Argumenten, bei Frauen rÃ¼ckt das Ã„uÃŸere in den Vordergrund. DafÃ¼r braucht es ein Sensorium - und auch MÃ¤nner, die sich keinen schlanken FuÃŸ machen. Darin sind wir Ã¼brigens auch in der CDU und in der Unionsfraktion sehr klar und brauchen keine Nachhilfe von linker Seite."

Amthor erklÃ¤rte, Errungenschaften in der Gleichstellung auch gegen die AfD verteidigen zu wollen. "Wenn ich von der Regierungsbank sehe und hÃ¶re, was fÃ¼r ein Unsinn aus der ganz rechten Ecke kommt - biologistische Argumente und vÃ¶llig stereotype Rollenbilder, ein VerstÃ¤ndnis von Frauen als `schwaches Geschlecht` -, dann braucht es offensichtlich nicht nur ein VerÃ¤ndern nach vorn, sondern auch schon ein Verteidigen von bisherigen gesellschaftlichen Errungenschaften", sagte Amthor. "Das erfordert Gegenreaktionen. Einige haben dabei dann vielleicht eine Vorliebe fÃ¼r ein Basteln von Schildern und fÃ¼r ein Organisieren von Demos. Mir erscheint hingegen die Alltagsdimension unterbelichtet."

Amthor hatte in der Vergangenheit klassischen feministischen Forderungen widersprochen. So sprach er sich 2019 dafÃ¼r aus, am Abtreibungsverbot im Strafrecht und am sogenannten "Werbeverbot" fÃ¼r Abtreibungen festzuhalten. Im selben Jahr bezeichnete er das Vorhaben, eine hÃ¤lftige Aufteilung der ListenplÃ¤tze an Frauen und MÃ¤nner bei Wahlen festzuschreiben, um den Frauenanteil in Parlamenten zu erhÃ¶hen, als verfassungswidrig. 2023 warb er fÃ¼r ein Genderverbot fÃ¼r staatliche Stellen.

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