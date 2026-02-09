Musk: SpaceX legt Fokus kÃ¼nftig auf den Mond

SpaceX-Chef Elon Musk stellt seine ehrgeizigen PlÃ¤ne zur Besiedlung des Mars zurÃ¼ck und will sich nach eigenen Worten zunÃ¤chst auf leichter erreichbare Ziele konzentrieren: Sein Raumfahrtunternehmen lege seinen Fokus jetzt auf den Bau einer Stadt auf dem Mond, schrieb Musk am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. "Wir kÃ¶nnten das mÃ¶glicherweise in weniger als zehn Jahren schaffen, wogegen es beim Mars mehr als 20 Jahre dauern wÃ¼rde", schrieb er zur BegrÃ¼ndung.
Zudem seien FlÃ¼ge zum Mars nur alle 26 Monate mÃ¶glich, wenn die Planeten richtig stehen, ergÃ¤nzte Musk. "Zum Mond kÃ¶nnen wir alle zehn Tage abheben."
Experten hatten Musks PlÃ¤ne zur Kolonisierung des Roten Planeten in der Vergangenheit als unrealistisch und Ã¼berambitioniert kritisiert. 2016 hatte der Tech-MilliardÃ¤r in Aussicht gestellt, 2024 erstmals Raumfahrer zum Mars zu bringen. FÃ¼nf Jahre zuvor hatte er dem "Wall Street Journal" gesagt, die ersten SpaceX-Astronauten wÃ¼rden "im besten Fall in zehn Jahren und im schlechtesten Fall in 15 bis 20 Jahren" zum Mars fliegen - also zwischen 2021 und 2031.
Auch US-PrÃ¤sident Donald Trump hat seine PrioritÃ¤ten fÃ¼r die US-Raumfahrt in jÃ¼ngster Zeit geÃ¤ndert. Im Dezember wies er die RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa per Dekret an, bis zum Jahr 2028 wieder Astronauten zum Mond zu bringen. Bis 2030 soll die Nasa nach Trumps Willen zudem "erste Elemente einer dauerhaften Mondstation" errichten und PlÃ¤ne fÃ¼r Atomreaktoren im All konkretisieren. Das Dekret markierte eine Abkehr von Trumps frÃ¼heren AnkÃ¼ndigungen, noch vor Ende seiner Amtszeit US-Raumfahrer zum Mars zu bringen.Â
Nach derzeitiger Planung ist die nÃ¤chste bemannte US-Mondlandung fÃ¼r Mitte kommenden Jahres mit der Artemis-3-Mission geplant. Experten erwarten jedoch eine Verschiebung, da das derzeit bei SpaceX entwickelte LandegerÃ¤t noch nicht fertig ist.
Die USA waren zuletzt mit ihren Apollo-Missionen zwischen 1969 und 1972 insgesamt sechs Mal auf dem Mond gelandet. Das Artemis-Programm der Nasa sieht nun neben einer Mondlandung auch den Bau einer dauerhaften Mondstation vor.
Lifestyle
Musk: SpaceX legt Fokus kÃ¼nftig auf den Mond
- AFP - 9. Februar 2026, 10:09 Uhr
SpaceX-Chef Elon Musk schraubt seine PlÃ¤ne zur Besiedlung des Mars zurÃ¼ck und will sich nach eigenen Worten zunÃ¤chst auf leichter erreichbare Ziele konzentrieren: Sein Raumfahrtunternehmen lege seinen Fokus jetzt auf den Bau einer Stadt auf dem Mond.
SpaceX-Chef Elon Musk stellt seine ehrgeizigen PlÃ¤ne zur Besiedlung des Mars zurÃ¼ck und will sich nach eigenen Worten zunÃ¤chst auf leichter erreichbare Ziele konzentrieren: Sein Raumfahrtunternehmen lege seinen Fokus jetzt auf den Bau einer Stadt auf dem Mond, schrieb Musk am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. "Wir kÃ¶nnten das mÃ¶glicherweise in weniger als zehn Jahren schaffen, wogegen es beim Mars mehr als 20 Jahre dauern wÃ¼rde", schrieb er zur BegrÃ¼ndung.
Weitere Meldungen
Wegen Faschingsferien und Winterurlaubern rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit starkem Verkehr und erhÃ¶hter Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien in Bayern, imMehr
Nach dem tÃ¶dlichen Angriff auf eine 75-JÃ¤hrige in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen ist der festgenommene TatverdÃ¤chtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der VorstoÃŸ von Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) zur EinfÃ¼hrung einer Arbeitspflicht fÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger stÃ¶ÃŸtMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025Mehr
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisekonzern Tui nimmt das GeschÃ¤ft mit Budgetreisen, also gÃ¼nstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit dasMehr
Vor dem Hintergrund der durch die US-Sanktionen verschÃ¤rften Energiekrise in Kuba setzt die Regierung in Havanna die Betankung von Flugzeugen vorÃ¼bergehend aus. DieMehr